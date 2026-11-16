Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

Luis Caputo afirmó: “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen” Foto: NA

Luis Caputo, ministro de Economía de la República Argentina, tuvo declaraciones tajantes en Radio Mitre entre las cuales consideró que Milei “gana en primera vuelta” las elecciones presidenciales del año próximo y afirmó que la actividad económica empezó a mostrar señales de recuperación con expectativa a que se sostenga en los próximos meses.

Comentó además que no empezaron aquellos mejores 18 meses del año que había anunciado en abril por motivos del shock internacional que generó la guerra en Medio Oriente, con la alza en el precio del petróleo y la suba de tasas, y el factor interno que sintetizó con el temor a la vuelta al poder del kirchnerismo.

Luis Caputo atribuyó los factores económicos al shock internacional que generó la guerra en Medio Oriente y al "riesgo kuka". Foto: EFE

Panorama económico: riesgo país, dólar y empleo

Respecto a la suba del riesgo país, Caputo lo atribuyó a factores de shock externo y al “riesgo kuka”. Se refirió luego al aumento del desempleo en la Argentina que, de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026.

“El año que viene van a estar las inversiones del RIGI, casi que se van a duplicar. No van a ser los 8000 millones de dólares de este año, sino que van a entrar cerca de 15.000 y el otro año otros 15.000; las inversiones grandes no se van a frenar”, destacó en diálogo con el mismo medio.

“El empleo total creció en 465.000 puestos; el empleo formal cayó y subió el asalariado, pero, cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron”, explicó. Y agregó: “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas”.

Dólares. Foto: NA

El ministro sentenció: “El empleo formal cayó y subió el asalariado. ¿Es lo ideal? No, pero los sueldos de los asalariados son los que más crecieron por lejos, un 53%. Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011”. Y comentó además que, según sus datos, 12 millones de personas salieron de la pobreza.

Adjudicó la caída del consumo a una menor inestabilidad económica ya que “antes la gente cobraba un sueldo y salía corriendo al súper”, mientras que ahora cambiaron los hábitos de compra. “Hoy, la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podías comprar solo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal”, destacó.

Elecciones 2027

“Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos. Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, comentó cuando le consultaron sobre los factores de la situación económica actual.

“No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tener cuenta, y le veo un costado positivo. Subió el riesgo país y no sólo el dólar no subió sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, defendió y sentenció: “Eso antes era impensado y demuestra la robustez del programa y lo que cambió respecto de 2025. Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido”.

Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: REUTERS

La situación actual de las reservas de oro

El ministro de Economía respondió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que resaltó que las operaciones de cobertura vinculadas al oro en el Banco Central generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. Recordó que el oro se mantiene en Basilea y remarcó: “Basilea hace con el oro lo que quiere. Es como que hagas un depósito en un banco. Basilea lo que hace en oro, a efectos del Banco Central, es eso, ese oro es argentino y está totalmente trackeado. El cuento del oro es una operación; nadie en su sano juicio se puede creer esa estupidez”.

Reservas de oro. Foto: Unsplash.

Respecto a las críticas y acusaciones varias que provocó aquella situación que culminaron en una denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC); afirmó que es una “operación del kirchnerismo”.

“Los que dicen eso son una manga de mentirosos, una manga de delincuentes que lo único que quieren es hacerle creer a la gente que se llevaron el oro”, agregó y finalizó diciendo: “Y la gente que no sabe de estas cosas y siempre sospecha del sector público, se lo puede llegar a creer, pero no resiste el más mínimo análisis. Ellos saben que son ladrones y nosotros no, y eso les molesta mucho”.