Fenerbahçe vs. Roma: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

¿A qué hora juegan Fenerbahçe vs. Roma, por Champions League 2026-2027?
El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 13:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Sukru Saracoglu, ubicado en Estambúl.
¿Por dónde ver en vivo Fenerbahçe vs. Roma, por Champions League 2026-2027?
El encuentro entre Fenerbahçe y Roma se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Fenerbahçe vs. Roma, por Champions League 2026-2027?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gil Manzano, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.