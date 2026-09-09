Micaela, albañila: “Ya tengo techo, no les puedo explicar lo que siente mi corazoncito, es una herida sanada”

La influencer y albañila mostró el avance de la casa que construye con sus propias manos. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

Cansada de lidiar con albañiles que, según contó, le “hacían desastres”, Micaela Perrotta decidió ponerse al hombro la construcción de su propia casa. La joven comparte en redes sociales el paso a paso de la obra y, en las últimas horas, mostró uno de los avances más importantes: la vivienda ya tiene techo.

A pocos días de su cumpleaños, la albañila e influencer recorrió los distintos ambientes de la casa que construye con sus propias manos y celebró el resultado frente a cámara. “Y en este cumple, en este cumple ya tengo techo”, expresó emocionada en su cuenta de Instagram.

Mica, la albañila que construye su propia casa. Video: Instagram / mica.perrotta.oficial.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por el contraste entre el estado actual de la obra y las imágenes de las distintas etapas que Mica fue mostrando durante su construcción. “Ya tengo techo, no les puedo explicar lo que siente mi corazoncito”, agregó.

La albañila mostró cómo avanza su casa

En las imágenes, Mica recorrió parte del interior de la vivienda y mostró los sectores que ya están tomando forma. Entre ellos se encuentra la cocina, donde señaló el lugar en el que próximamente colocará una ventana.

También enseñó el espacio destinado al vestidor y contó que todavía tiene pendiente terminar una de las habitaciones, algo que espera resolver durante los próximos días.

La albañila compartió cómo quedó su casa tras la colocación del techo. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

Pero el cambio más importante es el que se aprecia sobre toda la construcción: la casa ya cuenta con techo, un paso fundamental para continuar con las siguientes etapas de la obra.

La joven, más allá de la emoción, explicó que todavía queda mucho trabajo por delante. “Jamás me imaginé que este momento iba a pasar tan rápido”, comentó.

El video de Mica que emocionó a sus seguidores

Mica comenzó a publicar videos de la construcción con una idea sencilla: tener un registro de cómo iba avanzando su propia casa. “Holis 😋 estoy haciendo mi casita sola 🏡🐶💕Me cansé de pagar albañiles que hicieron desastres. Ahora prefiero aprender y hacerlo todo yo misma“, expresa su biografía.

Mica recorrió su casa en obra y mostró la cocina, el vestidor y el nuevo techo. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

Sin embargo, el contenido comenzó a generar cada vez más repercusión y terminó formando una comunidad que sigue de cerca cada etapa de la obra.

En el nuevo video, mostró orgullosa algunos detalles del interior, especialmente una ventana que permite el ingreso de luz natural. “Miren esa ventana divina, la luz, la claridad que entra”, señaló mientras recorría el lugar.

La construcción todavía está lejos de estar terminada, pero para Mica el techo representa un antes y un después. De hecho, definió el momento con una frase que resume la importancia que tiene para ella este avance: “Es como una herida sanada tener un techo”.

La joven albañila emocionó a sus seguidores al mostrar el nuevo avance de su casa. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

A medida que recorre los ambientes, Mica deja en claro que uno de los aspectos que más disfruta del proyecto es poder diseñar y construir los espacios según sus propios gustos. “Estoy enamorada de mi casa”, afirmó.

Y aunque todavía quedan paredes, habitaciones y detalles por completar, la albañila aseguró que ya disfruta de ver cómo aquella estructura comienza a convertirse en la vivienda que imaginó.

La construcción todavía está lejos de estar terminada, pero para Mica el techo representa un antes y un después. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

El video termina con un agradecimiento a quienes acompañan su contenido y siguen el proceso de construcción. A su vez, destacó especialmente el apoyo que recibió durante los últimos meses y aseguró que ahora cuenta con una comunidad que sigue de cerca cada avance.

Así, entre ladrillos, herramientas y nuevas etapas de obra, Mica continúa documentando en redes cómo construye su propia casa.