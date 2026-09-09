comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Micaela, albañila: “Ya tengo techo, no les puedo explicar lo que siente mi corazoncito, es una herida sanada”

Mica Perrotta, albañila e influencer, comparte en sus redes sociales el paso a paso de la vivienda que construye con sus propias manos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La influencer y albañila mostró el avance de la casa que construye con sus propias manos.
La influencer y albañila mostró el avance de la casa que construye con sus propias manos. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cansada de lidiar con albañiles que, según contó, le “hacían desastres”, Micaela Perrotta decidió ponerse al hombro la construcción de su propia casa. La joven comparte en redes sociales el paso a paso de la obra y, en las últimas horas, mostró uno de los avances más importantes: la vivienda ya tiene techo.

A pocos días de su cumpleaños, la albañila e influencer recorrió los distintos ambientes de la casa que construye con sus propias manos y celebró el resultado frente a cámara. “Y en este cumple, en este cumple ya tengo techo”, expresó emocionada en su cuenta de Instagram.

Mica, la albañila que construye su propia casa. Video: Instagram / mica.perrotta.oficial.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por el contraste entre el estado actual de la obra y las imágenes de las distintas etapas que Mica fue mostrando durante su construcción. “Ya tengo techo, no les puedo explicar lo que siente mi corazoncito”, agregó.

La albañila mostró cómo avanza su casa

En las imágenes, Mica recorrió parte del interior de la vivienda y mostró los sectores que ya están tomando forma. Entre ellos se encuentra la cocina, donde señaló el lugar en el que próximamente colocará una ventana.

Contenido Recomendado

Impactante nocaut en una pelea de MMA:un luchador le voló el protector bucal a su rival de un brutal rodillazo

Impactante nocaut en una pelea de MMA: un luchador le voló el protector bucal a su rival de un brutal rodillazo

Una llama se volvió viral por mirar Tom y Jerry desde la cama:la tierna escena que sorprendió a todos

Una llama se volvió viral por mirar Tom y Jerry desde la cama: la tierna escena que sorprendió a todos

También enseñó el espacio destinado al vestidor y contó que todavía tiene pendiente terminar una de las habitaciones, algo que espera resolver durante los próximos días.

La albañila compartió cómo quedó su casa tras la colocación del techo. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

Pero el cambio más importante es el que se aprecia sobre toda la construcción: la casa ya cuenta con techo, un paso fundamental para continuar con las siguientes etapas de la obra.

La joven, más allá de la emoción, explicó que todavía queda mucho trabajo por delante. Jamás me imaginé que este momento iba a pasar tan rápido, comentó.

El video de Mica que emocionó a sus seguidores

Mica comenzó a publicar videos de la construcción con una idea sencilla: tener un registro de cómo iba avanzando su propia casa. “Holis 😋 estoy haciendo mi casita sola 🏡🐶💕Me cansé de pagar albañiles que hicieron desastres. Ahora prefiero aprender y hacerlo todo yo misma“, expresa su biografía.

Mica recorrió su casa en obra y mostró la cocina, el vestidor y el nuevo techo. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

Sin embargo, el contenido comenzó a generar cada vez más repercusión y terminó formando una comunidad que sigue de cerca cada etapa de la obra.

En el nuevo video, mostró orgullosa algunos detalles del interior, especialmente una ventana que permite el ingreso de luz natural. Miren esa ventana divina, la luz, la claridad que entra, señaló mientras recorría el lugar.

La construcción todavía está lejos de estar terminada, pero para Mica el techo representa un antes y un después. De hecho, definió el momento con una frase que resume la importancia que tiene para ella este avance: “Es como una herida sanada tener un techo”.

La joven albañila emocionó a sus seguidores al mostrar el nuevo avance de su casa. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

A medida que recorre los ambientes, Mica deja en claro que uno de los aspectos que más disfruta del proyecto es poder diseñar y construir los espacios según sus propios gustos. Estoy enamorada de mi casa, afirmó.

Y aunque todavía quedan paredes, habitaciones y detalles por completar, la albañila aseguró que ya disfruta de ver cómo aquella estructura comienza a convertirse en la vivienda que imaginó.

La construcción todavía está lejos de estar terminada, pero para Mica el techo representa un antes y un después. Foto: Instagram / mica.perrotta.oficial.

El video termina con un agradecimiento a quienes acompañan su contenido y siguen el proceso de construcción. A su vez, destacó especialmente el apoyo que recibió durante los últimos meses y aseguró que ahora cuenta con una comunidad que sigue de cerca cada avance.

Así, entre ladrillos, herramientas y nuevas etapas de obra, Mica continúa documentando en redes cómo construye su propia casa.

ViralAlbañilConstrucciónRedes Sociales
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿Aprobarías la evaluación PISA? Las preguntas oficiales para poner a prueba tus conocimientos

    ¿Aprobarías la evaluación PISA? Las preguntas oficiales para poner a prueba tus conocimientos

  2. Qué hay detrás de las personas que se disculpan todo el tiempo y por todo:“Perdón por molestarte”

    Qué hay detrás de las personas que se disculpan todo el tiempo y por todo: “Perdón por molestarte”

  3. Qué regalar por el Día del Maestro:5 opciones para quedar bien sin gastar más de $35.000

    Qué regalar por el Día del Maestro: 5 opciones para quedar bien sin gastar más de $35.000

  4. ¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV a Luján? Qué se sabe y cómo será el histórico operativo

    ¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV a Luján? Qué se sabe y cómo será el histórico operativo

  5. Nuevo beneficio para jubilados y pensionados en CABA:cómo viajar gratis en subte

    Nuevo beneficio para jubilados y pensionados en CABA: cómo viajar gratis en subte
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tras la salida de Leila Gianni, Oscar Ahumada se suma a las bajas de La Libertad Avanza en la Provincia

Tras la salida de Leila Gianni, Oscar Ahumada se suma a las bajas de La Libertad Avanza en la Provincia

Así está hoy Marcos Peña:se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y encabeza retiros de liderazgo en la cordillera de los Andes

Discapacidad en emergencia:familiares, organizaciones y prestadores denuncian crisis en el sector y cuestionan el Plan Nacional de Autismo

Inseguridad en Mar del Plata:qué dicen las cifras y cómo Juan Manuel Pettigiani prepara su proyecto para 2027

Economía

Aumento para empleados de comercio:cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Aumento para empleados de comercio: cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Histórica cadena francesa busca empleados en Argentina para trabajar en sus nuevos locales:requisitos y cómo postularse

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Internacionales

España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

España busca voluntarios: ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Corea del Norte y China preparan la apertura de un megapuente de 3 kilómetros que une ambos países por sobre el Río Yalu

Túnel de Agua Negra:la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Escalada por Malvinas:el primer ministro británico advirtió que serán “implacables” tras los reclamos de Javier Milei