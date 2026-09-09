Inseguridad en Mar del Plata: qué dicen las cifras y cómo Juan Manuel Pettigiani prepara su proyecto para 2027

Inseguridad en Mar del Plata.

La inseguridad se convirtió en uno de los principales temas de debate en Mar del Plata, donde las estadísticas de homicidios y robos conviven con una fuerte percepción de desamparo entre los vecinos. En ese escenario, el fiscal Juan Manuel Pettigiani busca transformar el reclamo por mayor seguridad en uno de los ejes de su proyecto político de cara a 2027.

Hablar de Mar del Plata como la ciudad más insegura del país sería una afirmación difícil de sostener sin precisar qué delitos se analizan y qué metodología se utiliza. Sin embargo, tampoco resulta sencillo negar la preocupación existente en General Pueyrredon, especialmente cuando distintos relevamientos oficiales y municipales reflejan niveles importantes de criminalidad.

Durante 2024, se registraron 41 homicidios en el distrito, con una tasa de 6,4 asesinatos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos incorporados a un expediente del Concejo Deliberante. El mismo relevamiento mostró incrementos en diferentes modalidades de robos y hurtos.

La evolución de los homicidios durante el año siguiente introduce, sin embargo, un dato relevante. En 2025, la tasa de homicidios del Departamento Judicial Mar del Plata descendió a 4,81 cada 100.000 habitantes, una mejora respecto del período anterior. Por eso, no sería preciso construir un diagnóstico basado únicamente en una escalada permanente de los asesinatos.

Preocupación por la inseguridad en Mar del Plata.

Pero la inseguridad no se limita a las muertes violentas. También incluye los robos, los delitos que no llegan a denunciarse y los cambios de hábitos que genera el temor. Comerciantes que modifican sus horarios, vecinos que evitan determinadas calles y familias que incorporan cámaras, alarmas y rejas forman parte de una problemática que excede las estadísticas criminales.

Juan Manuel Pettigiani y la inseguridad como bandera política

En ese contexto, Juan Manuel Pettigiani comenzó a ganar exposición política. El fiscal viene planteando públicamente que existe una creciente sensación de desamparo y que muchas personas directamente dejan de denunciar determinados delitos cotidianos.

Su posicionamiento tiene una característica particular: intenta convertir esa preocupación social en una propuesta política concreta. Pettigiani sostiene que Mar del Plata puede ser una ciudad ordenada y segura y reclama una mayor coordinación entre el Municipio, la Provincia, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Entre sus planteos aparece también la necesidad de que el intendente tenga un papel más activo en la estrategia preventiva, frente a la idea de que la seguridad es exclusivamente una responsabilidad provincial.

Pettigiani propone avanzar con mayor articulación estatal, controles en los accesos, utilización de recursos municipales, prevención del narcomenudeo y recuperación del patrullaje. También cuestiona las prioridades presupuestarias y plantea que, si la seguridad es una preocupación central, debe tener un reflejo concreto en las cuentas públicas.

El proyecto político de cara a 2027

El crecimiento de Pettigiani se produce mientras distintos sectores comienzan a posicionarse para las elecciones de 2027. El fiscal confirmó su intención de competir electoralmente y ubicó a la seguridad como uno de los ejes principales de su proyecto.

Inseguridad en Mar del Plata. Foto: NA.

La estrategia busca capitalizar una demanda transversal: el reclamo por recuperar el orden. Para Pettigiani, la discusión ya no pasa solamente por determinar si Mar del Plata es más o menos insegura que otras ciudades, sino por definir quién puede ofrecer una respuesta concreta. Los números muestran matices: mientras algunos indicadores de homicidios mejoraron, la preocupación por los robos y la sensación de inseguridad continúan formando parte de la vida cotidiana.