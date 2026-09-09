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Apple Event 2026, en vivo: hora de Argentina y España, dónde verlo y qué modelos de iPhone presentan hoy

Apple realiza este miércoles 9 de septiembre su evento especial. El esperado primer iPhone plegable sería el gran protagonista.

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A qué hora es el Apple Event 2026 en Argentina y España
A qué hora es el Apple Event 2026 en Argentina y España Foto: REUTERS
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Apple realizará su Apple Event 2026 este miércoles 9 de septiembre a las 10:00, hora del Pacífico de Estados Unidos (PT). La presentación comenzará a las 14:00 en Argentina y a las 19:00 en la España peninsular. La compañía mantiene en reserva los productos que anunciará, aunque especialistas adelantaron que el principal lanzamiento esperado es el primer iPhone plegable, acompañado por nuevas versiones del iPhone Pro y Pro Max.

A qué hora es el Apple Event 2026 en Argentina y España

  • Argentina: 14:00
  • España peninsular: 19:00
  • Islas Canarias: 18:00
  • California: 10:00 PT, horario confirmado oficialmente por Apple

Dónde ver en vivo el Apple Event 2026

  • Apple confirmó la transmisión desde su página oficial de eventos.
  • También podrá verse mediante la app Apple TV.
  • El portal oficial Apple Developer agrega una tercera alternativa: YouTube Live.
  • La transmisión podrá seguirse online desde Argentina, España y otros países del mundo.

Qué modelos de iPhone se esperan en el evento de Apple y cuál será su precio oficial

  • Primer iPhone plegable: Reuters informó que analistas esperan un modelo que se abra de forma similar a un pasaporte.
  • Precio: las estimaciones citadas por Reuters lo ubican cerca de los US$2500. Apple todavía no confirmó el valor.
  • iPhone Pro y Pro Max: también se esperan actualizaciones de los dos modelos premium.
  • iPhone Air y modelos base: especialistas señalan que Apple postergaría su renovación hasta la primavera boreal.
Qué modelos de iPhone se esperan en el evento de Apple y cuál será su precio oficial. Foto: REUTERS
  • El plegable sería la principal apuesta de la compañía para ingresar a un segmento donde ya compiten Samsung, Google, Huawei y otros fabricantes.
  • Los nombres definitivos, características, precios y fechas de lanzamiento de los nuevos dispositivos se conocerán cuando Apple realice la presentación.
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