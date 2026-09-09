España busca voluntarios: ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Santuario de animales en España. Foto: Bueno y Vegano.

España lanzó una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia diferente, rodeados de naturaleza y animales. Un santuario ubicado en Turís, provincia de Valencia, busca voluntarios para colaborar con el cuidado de los animales rescatados, el mantenimiento de la finca y distintas actividades relacionadas con la huerta y la cosecha.

La convocatoria fue publicada en Workaway por Amandine, fundadora del santuario, y permanecerá abierta durante lo que resta de 2026. La estadía mínima es de dos semanas, aunque existe la posibilidad de prolongarla si ambas partes están de acuerdo.

A cambio de las tareas realizadas, los participantes recibirán alojamiento gratuito y comida, además de la posibilidad de aprender sobre el cuidado de animales y experimentar la vida cotidiana en una granja.

Santuario de animales en España. Foto: Unsplash

Dónde está el santuario de animales en Valencia

El refugio se encuentra en una zona de colinas cercana a Turís, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Valencia. La finca está ubicada a unos siete kilómetros del pueblo más cercano, por lo que desde la organización recomiendan contar con un vehículo para facilitar los desplazamientos. La zona no tiene comercios ni bares a los que se pueda llegar caminando.

La experiencia requiere una permanencia mínima de 14 días, un período pensado para que los voluntarios puedan adaptarse a las rutinas del santuario y colaborar de manera sostenida.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La propuesta contempla unas 25 horas de trabajo por semana, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días. Las actividades varían según la época del año y las necesidades del refugio. Entre las principales tareas se encuentran:

Alimentar a los animales.

Limpiar corrales y espacios comunes.

Realizar trabajos de pintura y pequeñas obras.

Reparar cercos y barreras.

Trabajar en la huerta.

Desmalezar diferentes sectores de la finca.

Colaborar con la creación de contenido para redes.

Participar en campañas de recaudación de fondos.

Ayudar durante las cosechas de algarrobas y aceitunas.

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que no se necesita experiencia previa. Las tareas pueden aprenderse durante la estadía y el objetivo es que los voluntarios se incorporen progresivamente a la rutina del lugar.

Qué ofrece el voluntariado en España

Como parte del intercambio, el santuario ofrece alojamiento gratuito dentro de la finca y alimentación durante la estadía. Los voluntarios también pueden acceder a formación práctica sobre el cuidado de animales y la vida en una granja, además de convivir diariamente con un entorno natural. La propuesta incluye comida vegana y huevos frescos provenientes de las gallinas rescatadas.

Santuario de animales en España. Foto: Wikipedia.

El refugio alberga aproximadamente 140 animales rescatados de diferentes especies. Entre ellos hay cabras, cerdos, caballos, burros, ovejas, patos, gansos, gallinas, gatos y palomas. Según la convocatoria, el principal requisito es amar a los animales y tener ganas de colaborar con la comunidad que mantiene el santuario.

De esta manera, la oportunidad se presenta como una alternativa para quienes quieran viajar a España, vivir en contacto con la naturaleza y participar del cuidado de animales rescatados, con una estadía mínima de dos semanas y alojamiento incluido.