comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Estudiantes vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura 2026.
Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estudiantes y Gimnasia válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Estudiantes vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Jorge Luis Hirschi! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

47´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Castro fue bloqueado por Nelson Insfrán.

46´ Tarjeta amarilla para Gimnasia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Max.

45´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adolfo Gaich fue bloqueado por Nelson Insfrán.

42´ Gooool de Estudiantes

Eros Mancuso marca para Estudiantes con asistencia de Joaquín Tobio Burgos.

41´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Piovi fue bloqueado por Germán Conti.

39´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

39´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Tiago Palacios y el remate se va afuera.

37´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Joaquín Tobio Burgos.

37´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Enzo Martínez fue bloqueado por Fernando Muslera.

34´ Roja directa para Gimnasia

¡A las duchas! El jugador de Gimnasia Alexis Steimbach es expulsado del partido.

33´ Tarjeta amarilla para Gimnasia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Steimbach.

30´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gastón Benedetti.

27´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tiago Palacios.

24´ Córner para Gimnasia

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.

23´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Auzmendi fue bloqueado por Fernando Muslera.

23´ Tarjeta amarilla para Gimnasia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Miramón.

22´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

22´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!

Disparo de Pedro Silva Torrejón y el remate se va afuera.

22´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Steimbach fue bloqueado por Tomás Palacios.

21´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

17´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Adolfo Gaich.

14´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Nelson Insfrán.

14´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

10´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

10´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Adolfo Gaich y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

9´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Lucas Piovi y el remate se va afuera.

8´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Steimbach fue bloqueado por Fernando Muslera.

5´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

5´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Germán Conti.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (21) Lucas Piovi
  • (19) Adolfo Gaich
  • (10) Tiago Palacios
  • (17) Joaquín Tobio Burgos

Suplentes

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (20) Eric Meza
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (27) Lucas Alario
  • (9) Guido Carrillo
  • (18) Edwuin Cetré
  • (32) Joaquín Correa
  • (11) Facundo Farías
  • (29) Fabricio Pérez

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (8) Ignacio Fernández
  • (16) Augusto Max
  • (5) Ignacio Miramón
  • (18) Mateo Seoane
  • (25) Alexis Steimbach
  • (29) Agustín Auzmendi

Suplentes

  • (15) Harlen Castillo
  • (35) Juan Cruz Cortazzo
  • (36) Lucas Lamella
  • (22) Matías Melluso
  • (33) Pablo Aguiar
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (42) Santiago Villarreal
  • (19) Agustín Colazo
  • (17) Lucas Janson
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (9) Maximiliano Zalazar

Entrenador: Ariel Pereyra

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Gimnasia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPGimnasia LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. San Lorenzo 1 - 0 Unión:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    San Lorenzo 1 - 0 Unión: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  2. Aldosivi 0 - 0 Tigre:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Aldosivi 0 - 0 Tigre: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

  3. Triunfazo de Tigre en Victoria:le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

    Triunfazo de Tigre en Victoria: le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

  4. Estudiantes vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes vs. Gimnasia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Suspensión de las PASO:el Gobierno busca llegar a 37 votos en el Senado con acuerdos con el PRO y la UCR

Suspensión de las PASO: el Gobierno busca llegar a 37 votos en el Senado con acuerdos con el PRO y la UCR

A todo o nada:el Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027:será el 15 de septiembre

Economía

El Gobierno activa el plan avalado por el FMI:las dos medidas con las que busca impulsar la economía

El Gobierno activa el plan avalado por el FMI: las dos medidas con las que busca impulsar la economía

El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires:los requisitos para participar

El Gobierno oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas:qué dice el DNU

Sin bancos por 72 horas en toda la Argentina:alternativas para no quedarte sin efectivo

Internacionales

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España