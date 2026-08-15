Estudiantes vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Jorge Luis Hirschi! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Córner para Estudiantes
Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.
47´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Castro fue bloqueado por Nelson Insfrán.
46´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Max.
45´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adolfo Gaich fue bloqueado por Nelson Insfrán.
42´ Gooool de Estudiantes
Eros Mancuso marca para Estudiantes con asistencia de Joaquín Tobio Burgos.
41´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Piovi fue bloqueado por Germán Conti.
39´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
39´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!
Disparo de Tiago Palacios y el remate se va afuera.
37´ Fuera de juego en Estudiantes
Posición adelantada de Joaquín Tobio Burgos.
37´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Martínez fue bloqueado por Fernando Muslera.
34´ Roja directa para Gimnasia
¡A las duchas! El jugador de Gimnasia Alexis Steimbach es expulsado del partido.
33´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Steimbach.
30´ Tarjeta amarilla para Estudiantes
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gastón Benedetti.
27´ Tarjeta amarilla para Estudiantes
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tiago Palacios.
24´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
23´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Auzmendi fue bloqueado por Fernando Muslera.
23´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Miramón.
22´ Saque de arco para Estudiantes
Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.
22´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Pedro Silva Torrejón y el remate se va afuera.
22´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Steimbach fue bloqueado por Tomás Palacios.
21´ Saque de arco para Estudiantes
Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.
17´ Fuera de juego en Estudiantes
Posición adelantada de Adolfo Gaich.
14´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Nelson Insfrán.
14´ Córner para Estudiantes
Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.
10´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
10´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!
Disparo de Adolfo Gaich y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
9´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!
Disparo de Lucas Piovi y el remate se va afuera.
8´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Steimbach fue bloqueado por Fernando Muslera.
5´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
5´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Germán Conti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (16) Fernando Muslera
- (13) Gastón Benedetti
- (40) Eros Mancuso
- (4) Santiago Núñez
- (24) Tomás Palacios
- (22) Alexis Castro
- (31) Baltasar Rodríguez
- (21) Lucas Piovi
- (19) Adolfo Gaich
- (10) Tiago Palacios
- (17) Joaquín Tobio Burgos
Suplentes
- (1) Fabricio Iacovich
- (26) Ramiro Funes Mori
- (20) Eric Meza
- (36) Joaquín Pereyra
- (8) Gabriel Neves
- (7) José Sosa
- (27) Lucas Alario
- (9) Guido Carrillo
- (18) Edwuin Cetré
- (32) Joaquín Correa
- (11) Facundo Farías
- (29) Fabricio Pérez
Entrenador: Alexander Medina
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (16) Augusto Max
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (25) Alexis Steimbach
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (15) Harlen Castillo
- (35) Juan Cruz Cortazzo
- (36) Lucas Lamella
- (22) Matías Melluso
- (33) Pablo Aguiar
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (42) Santiago Villarreal
- (19) Agustín Colazo
- (17) Lucas Janson
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (9) Maximiliano Zalazar
Entrenador: Ariel Pereyra
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Gimnasia?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.