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Corea del Norte y China preparan la apertura de un megapuente de 3 kilómetros que une ambos países por sobre el Río Yalu

Los trabajos estuvieron paralizados más de una década, pero la reactivación de las relaciones comerciales entre las naciones impulsó la finalización de las obras.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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El nuevo puente sobre el río Yalu, diseñado para conectar la Nueva Zona de Dandong en China con Sinuiju en Corea del Norte, en Dandong, provincia de Liaoning, China.
El nuevo puente sobre el río Yalu, diseñado para conectar la Nueva Zona de Dandong en China con Sinuiju en Corea del Norte, en Dandong, provincia de Liaoning, China. Foto: REUTERS
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Corea del Norte está ultimando las obras de su tramo del nuevo puente sobre el río Yalu con China, un proyecto que llevaba mucho tiempo paralizado. Se espera que, después de una década de retraso, la inauguración se de próximamente, según anticipó una empresa surcoreana.

Estas obras se producen tras los esfuerzos de Pekín, desde finales de 2025, por volver a atraer a Pionyang a su órbita, después de que la pandemia de COVID-19 paralizara los intercambios y el líder Kim Jong-un reforzara los lazos con Moscú enviando tropas y armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

Las obras estructurales de una instalación de aduanas e inmigración en el lado norcoreano del puente, de 3 kilómetros de longitud, estarán prácticamente terminadas a principios de septiembre, según SI Analytics, una empresa dedicada al análisis de imágenes de satélite.

“Recurriendo a su característica campaña táctica de la ‘batalla rápida’, Corea del Norte ha llevado a cabo con eficacia en tan solo cuatro meses un proyecto que llevaba 12 años estancado”, señaló en un informe que analizaba imágenes de satélite de la zona.

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También señaló los últimos indicios de finalización, como el asfaltado de la carretera, el ajardinamiento del perímetro y la eliminación de los edificios auxiliares de apoyo.

El líder norcoreano Kim Jong Un y su esposa, Ri Sol Ju, caminan junto al presidente chino Xi Jinping y su esposa, la primera dama Peng Liyuan, durante una ceremonia de despedida tras una visita de Estado a Pyongyang, Corea del Norte. Foto: via REUTERS

Un mega paso fronterizo entre Corea del Norte y China

Corea del Norte ha construido un gran puesto fronterizo en la entrada del puente, añadió SI Analytics, en el que figura su nombre oficial, la República Popular Democrática de Corea, junto a una gran bandera nacional.

China terminó el puente de doble calzada en 2014 con el objetivo de conectar las zonas de libre comercio de su ciudad nororiental de Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju.

El puente tenía por objeto simbolizar una nueva era en las relaciones entre los vecinos, como parte de los esfuerzos de Pekín por convencer a Pionyang de que emprendiera reformas económicas cautelosas y orientadas a la exportación.

Sin embargo, el deterioro de las relaciones debido a las continuas pruebas nucleares de Pionyang hizo que Corea del Norte dejara sin terminar su lado del puente, que terminaba abruptamente en un campo.

En medio del nuevo deshielo en las relaciones, las obras del puente se han reanudado tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte en junio, y los países vecinos han restablecido los servicios de tren de pasajeros y los vuelos directos entre sus capitales.

En mayo, imágenes de satélite mostraron que en el lado chino del nuevo puente, aún sin inaugurar, se habían pintado marcas viales con las indicaciones “Carril de entrada para camiones” y “Carril de entrada para vehículos de pasajeros”.

Corea del NortePuenteChina
Juliana Argañaraz
Juliana Argañaraz

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