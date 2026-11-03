Pettovello habló de la visita del Papa León XIV y aseguró que no tendrá un mensaje político para Milei

Sandra Pettovello se refirió a la visita del papa León XIV. Foto: NA/REUTERS

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo, y descartó que el pontífice tenga previsto transmitir un mensaje político dirigido al gobierno de Javier Milei. También defendió la gestión de su cartera en materia de asistencia social, destacó la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y detalló los principales cambios impulsados en educación.

Durante una entrevista con Radio Mitre, en diálogo con Eduardo Feinmann, la funcionaria sostuvo que el viaje del líder de la Iglesia católica tendrá un carácter exclusivamente pastoral y cuestionó las interpretaciones que buscan vincularlo con las discusiones políticas nacionales.

“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, afirmó Pettovello. Según explicó, tanto las autoridades de la Iglesia argentina como los representantes del Vaticano mantienen una relación de diálogo con el Ministerio de Capital Humano.

Según Pettovello, el papa León XIV no viene a la Argentina para hablar de política local. Foto: REUTERS

Pettovello descartó que el Papa León XIV tenga un mensaje político para Milei

La ministra aseguró que mantiene un vínculo “bueno y fluido” con integrantes del Episcopado, la Iglesia argentina y autoridades de la Santa Sede. En ese sentido, rechazó que exista un enfrentamiento entre el Gobierno y la institución religiosa.

“La verdad que tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, expresó.

Además, remarcó que los discursos del pontífice estarán relacionados con las cuestiones pastorales, la protección de los sectores vulnerables y la pobreza. Para Pettovello, interpretar la visita en clave partidaria supone desconocer las responsabilidades del Vaticano. También cuestionó a quienes intentan utilizar el viaje para alimentar disputas políticas internas.

Sobre los posibles reclamos de los obispos por la situación social, sostuvo que no recibió cuestionamientos específicos hacia su gestión y destacó que existe un intercambio permanente entre ambas partes.

AUH: Pettovello aseguró que alcanza a cerca de cuatro millones de chicos

Otro de los ejes de la entrevista fue la política de asistencia social. La ministra afirmó que aproximadamente cuatro millones de chicos reciben la Asignación Universal por Hijo y defendió el alcance de las prestaciones que administra su cartera. “Nosotros estamos cubriendo la canasta básica casi al cien por cien de las familias que necesitan asistencia”, aseguró.

Entre las herramientas vigentes mencionó la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días, que funcionan como mecanismos complementarios para acompañar económicamente a los hogares.

La funcionaria también reivindicó la eliminación de intermediarios en la distribución de los recursos sociales. Según su diagnóstico, anteriormente el 50% de la asistencia llegaba a organizaciones intermediarias y no directamente a sus destinatarios. En ese sentido, afirmó que el Gobierno consiguió cubrir entre el 95% y el 100% de la canasta básica utilizando el mismo presupuesto.

Los cambios educativos que destacó la ministra de Capital Humano

Pettovello también defendió las políticas educativas de la administración de Milei y cuestionó que históricamente la educación haya quedado relegada por su escaso impacto electoral. “Es la llave, hace la diferencia”, expresó al referirse a la importancia de la enseñanza para el desarrollo del país.

Entre las medidas mencionó el compromiso nacional por la alfabetización, la ampliación de las evaluaciones Aprender y la distribución de libros con enfoque en conciencia fonológica. Según explicó, antes se realizaban ocho pruebas jurisdiccionales y actualmente se llevan adelante 23. Además, destacó la incorporación de evaluaciones de tercer grado.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Foto: NA

Una hora más de Lengua y Matemática en las escuelas

La ministra señaló que la alfabetización fue el primer paso de la estrategia educativa, pero aclaró que el Gobierno también trabaja sobre otras áreas fundamentales. En particular, destacó que las escuelas cuentan con una hora adicional de Lengua y otra de Matemática, dos materias que consideró centrales para mejorar los aprendizajes.

Pettovello también planteó la necesidad de revisar la formación docente y adelantó que el Gobierno trabaja en una modificación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que actualmente impide publicar determinados datos de aprendizaje de cada establecimiento. “Sin datos, ¿cómo se puede planificar política pública?”, cuestionó.

De esta manera, la funcionaria defendió los principales lineamientos de Capital Humano y volvió a poner el foco en tres ejes de la gestión: la asistencia directa a las familias, la relación institucional con la Iglesia y la transformación del sistema educativo.