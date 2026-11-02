El riesgo país, cerca de los 800 puntos: caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

El riesgo país se acerca a los 800 puntos. Foto: REUTERS

El riesgo país de la Argentina se mantiene cerca de los 800 puntos básicos este lunes 2 de noviembre de 2026, mientras las acciones de empresas nacionales registran pérdidas en Wall Street, en una jornada marcada por la incertidumbre financiera internacional.

El indicador de JP Morgan había cerrado octubre en 787 unidades, su nivel más alto del año, mientras que el dólar oficial aumentó $5 y llegó a $1.565 para la venta en el Banco Nación.

Cuánto subió el riesgo país y por qué preocupa a los inversores

Según los registros de Rava Bursátil, el riesgo país cerró el viernes 30 de octubre en 787 puntos básicos, después de alcanzar un máximo intradiario de 790 unidades. El indicador quedó a solo 13 puntos de la barrera de los 800 y acumuló un incremento de 180 unidades durante octubre.

La escalada también refleja el deterioro de los bonos soberanos argentinos. El 23 de octubre, el índice se encontraba en 707 puntos, por lo que avanzó 80 unidades hasta el cierre del mes.

El riesgo país se acerca a los 800 puntos. Foto: EFE/EPA

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento exigido a la deuda de un país y el de los bonos del Tesoro estadounidense. Cuanto más elevado es el indicador, más costoso resulta obtener financiamiento internacional, una dificultad para los países que necesitan renovar vencimientos.

Por qué caen las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas enfrentan un escenario de incertidumbre internacional, atravesado por las tensiones geopolíticas, el comportamiento del petróleo y las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

A estos factores se suma la proximidad de las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre, que mantienen la atención de los operadores financieros. La cautela también se vincula con la corrección que experimentaron las principales bolsas durante las últimas jornadas.

El retroceso de los activos argentinos tiene antecedentes recientes. Durante octubre, las acciones nacionales que cotizan en Nueva York registraron pérdidas que llegaron al 25%, mientras que el índice MSCI Merval cayó un 6% en pesos y un 7,8% en dólares, según el balance publicado por Ámbito.

Qué puede pasar con el dólar y cómo afecta la suba del riesgo país

El dólar oficial aumentó $5 este lunes y cerró en $1.565 para la venta en el Banco Nación, su valor más elevado de 2026. Sin embargo, el incremento del riesgo país no implica necesariamente un ajuste inmediato del tipo de cambio.

El dólar oficial aumentó $5 este lunes y cerró en $1.565 para la venta en el Banco Nación. Foto: NA

Como referencia, el Banco Central estableció para el 2 de noviembre un techo de $1.954,48 dentro del esquema de bandas cambiarias. Ese límite corresponde al mercado mayorista y debe diferenciarse de la cotización minorista que pagan los clientes bancarios.

Para la economía argentina, la principal consecuencia de sostener un riesgo país elevado es la dificultad para acceder a nuevos préstamos internacionales en condiciones favorables. El FMI advirtió en su evaluación de 2026 que las tensiones geopolíticas y el endurecimiento de las condiciones financieras globales pueden complicar la acumulación de reservas y el regreso a los mercados de deuda.

La evolución de los bonos, las próximas decisiones económicas y los resultados de las elecciones estadounidenses serán algunas de las variables que seguirán los inversores durante la primera semana de noviembre.