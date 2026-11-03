En 2018, una pareja comenzó a recibir ciberacoso por un comentario en redes sociales: 8 años después, cobraron 575.000 dólares tras 55 operativos falsos

Caso Milwaukee Foto: Patrick Tomlinson

Un comentario en redes sociales deriva en una incansable dinámica de hostigamiento y ciberacoso que dura por casi una década y finaliza con una indemnización millonaria. No es la sinopsis de una serie ni de una película, es la historia real de Patrick Tomlinson y Niki Robinson.

El calvario comenzó en septiembre de 2018 en el estado de Wisconsin, Estados Unidos y, hasta el momento, pese a una demanda federal impuesta por la pareja demandante, posee ausencia de detenidos (ningún detenido).

El caso se originó en 2018 a raíz de un simple comentario en redes sociales que desató una ola de hostigamiento

El escritor Tomlinson utilizó su cuenta de Facebook para escribir y dar una opinión sobre un comediante llamado Norm Macdonald. Lo que pasaría después es entre insólito y siniestro. A pesar de que el humorista nunca supo que detrás de su figura se organizaría un modus operandi de acoso y amenazas con el autor eso comenzó a ocurrir a sus espaldas. Lo que parecía un acto totalmente inofensivo terminó por convertirse en algo aterrador.

Después de aquella publicación, un grupo de usuarios comenzó a hostigarlos de manera sistemática, con ataques que fueron escalando con el paso del tiempo hasta trasladarse del mundo digital a la puerta de su propia casa.

La pareja fue víctima de la táctica de “swatting”, sufriendo 55 operativos policiales falsos en su propia vivienda

El procedimiento del que fueron víctimas Patrick Tomlinson y Niki Robinson se llama swatting. Las víctimas empiezan a recibir visitas intempestivas de la Policía después de que los acosadores realizaran llamadas al 911 advirtiendo sobre diversos crímenes que no eran ciertos.

El "swatting" es un modus operandi en el que una persona culpa a otro y realiza denuncias falsas al 911. Foto: Patrick Tomlinson

¿El objetivo? Culpar, en este caso, a la pareja de Patrick y Niki cuando en verdad eran inocentes ni estaban vinculados en estos casos.

Tras 8 años de ciberacoso, una pareja de Milwaukee logró un acuerdo de 575.000 dólares tras demandar a la ciudad

El proceso judicial de la pareja de la ciudad Milwaukee es realmente extenso y duró más de dos años. El 28 de febrero de 2024 ambos presentaron una demanda federal contra la localidad y autoridades policiales, ya que allí se había producido todo el hostigamiento. De esta manera, el Tribunal Federal del Distrito del Este de Wisconsin comenzó a intervenir en el caso.

Pero la indemnización que recibieron Tomlinson y Robinson no fue inmediata. Tuvieron que esperar hasta el mes de junio de 2026 que el Concejo Municipal de Milwaukee aprobó un acuerdo de compensación por 575.000 dólares (indemnización) por todos los actos de acoso, persecución y atosigamiento que habían recibido.

Patrick Tomlinson y Niki Robinson, la pareja de demandante. Si bien recibieron 575 mil dólares, hasta el momento, no hay detenidos. Foto: Patrick Tomlinson

No obstante, si bien la ciudad de Milwaukee (Estados Unidos) nunca aceptó su culpabilidad en el hecho, lo cierto es que aceptó pagar la indemnización a la pareja demandante para que no se llegara a un juicio.

Pese a la millonaria compensación obtenida por las víctimas, las autoridades confirmaron que aún no hay ningún detenido

A pesar del acuerdo económico de 575.000 dólares alcanzado con la ciudad de Milwaukee, la investigación sobre el hostigamiento que sufrieron Patrick Tomlinson y Niki Robinson no tuvo, hasta el momento, el mismo desenlace.

Las autoridades no confirmaron detenciones vinculadas con las falsas denuncias que durante años provocaron operativos policiales falsos en la vivienda del matrimonio. Así, mientras las víctimas consiguieron una compensación económica por las vulneraciones denunciadas, la identidad de quienes estuvieron detrás de las maniobras de swatting continúa sin esclarecerse.