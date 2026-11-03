Patricia Bullrich respaldó las medidas de Caputo para las pymes y recordó su reclamo: “Lo planteé durante mucho tiempo”

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el senado. Foto: @PatoBullrich

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó las medidas anunciadas por Luis Caputo para aliviar la situación financiera de las pymes y recordó que llevaba tiempo reclamando una solución dentro del oficialismo. Después de que el ministro de Economía anunciara la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, la senadora advirtió sobre las dificultades que enfrentan las firmas y consideró necesario adoptar medidas concretas para impulsar la actividad económica.

Bullrich utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar su apoyo al paquete presentado por el titular del Ministerio de Economía durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). “El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde”, sostuvo.

Sin embargo, también dejó en evidencia que había insistido durante un período prolongado en la necesidad de modificar la política de embargos fiscales. “Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas”, soltó Bullrich.

Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

El reclamo de Bullrich para que la recuperación económica llegue a las empresas

Más allá de su respaldo al anuncio, Bullrich sostuvo que el Gobierno necesita acelerar las respuestas para los sectores productivos que enfrentan dificultades financieras. “En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía”, expresó la senadora, quien también rechazó regresar a políticas que impliquen mayores niveles de gasto público.

La dirigente adelantó que continuará acercando propuestas dentro del oficialismo para que la estabilización macroeconómica tenga efectos sobre la actividad y el empleo. Su intervención expuso una preocupación que según afirmó, había trasladado durante meses a partir de sus conversaciones con empresarios.

Qué medidas anunció Luis Caputo para aliviar la situación de las pymes

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes 3 de noviembre que el Gobierno suspenderá los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) realizada en el Golden Center de Buenos Aires. La medida busca aliviar las dificultades financieras de las pymes en un escenario de caída de la producción y reclamos empresariales por la presión impositiva, el costo del crédito y la falta de recuperación económica.

Durante su exposición ante los industriales, Caputo confirmó que el Ejecutivo avanzará con la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una de las medidas que el sector venía reclamando para mejorar su situación financiera. “Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, sostuvo durante la conferencia.