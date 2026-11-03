Villarreal vs. PSG EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Villarreal vs PSG por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio de la Cerámica! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ilya Zabarnyi fue bloqueado por Péter Gulácsi.
47´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
46´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Achraf Hakimi fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
46´ ¡Villarreal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ayoze Pérez fue bloqueado por Matvey Safonov.
44´ Tarjeta amarilla para Villarreal
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santi Comesaña.
42´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Péter Gulácsi.
35´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
35´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Péter Gulácsi.
34´ Córner para Villarreal
Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.
33´ Saque de arco para PSG
Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.
33´ ¡Tiro desviado de Villarreal!
Disparo de Pape Gueye y el remate se va afuera.
28´ Saque de arco para PSG
Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.
28´ ¡Tiro desviado de Villarreal!
Disparo de Tajon Buchanan y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Villarreal
Desde el fondo la pone en juego Péter Gulácsi.
27´ ¡Tiro desviado de PSG!
Disparo de Ilya Zabarnyi y el remate se va afuera.
27´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
27´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
20´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
18´ Saque de arco para Villarreal
Desde el fondo la pone en juego Péter Gulácsi.
16´ Gooool de PSG
Fabián Ruiz marca para PSG con asistencia de Maghnes Akliouche.
16´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maghnes Akliouche fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
15´ Saque de arco para PSG
Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.
12´ Gooool de PSG
Senny Mayulu marca para PSG.
12´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de João Neves fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
11´ Gooool de PSG
Désiré Doué marca para PSG con asistencia de Maghnes Akliouche.
8´ Gooool de PSG
João Neves marca para PSG con asistencia de Willian Pacho.
8´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
5´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Péter Gulácsi.
4´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Alexander Freeman.
3´ Córner para Villarreal
Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.
2´ ¡Villarreal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ayoze Pérez fue bloqueado por Ilya Zabarnyi.
2´ Córner para Villarreal
Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio de la Cerámica, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Villarreal y PSG por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Felix Zwayer.
Formación confirmada de Villarreal
Titulares
- (25) Péter Gulácsi
- (3) Alexander Freeman
- (15) Álvaro Mouriño
- (12) Renato Veiga
- (20) Carlos Romero
- (17) Tajon Buchanan
- (14) Santi Comesaña
- (18) Pape Gueye
- (16) Carlos Macia
- (19) Nicolas Pépé
- (22) Ayoze Pérez
Suplentes
- (13) Rubén Gómez
- (1) Luiz Júnior
- (23) Sergi Cardona
- (2) Logan Costa
- (6) Pau Navarro
- (27) Nizar El Jmili
- (28) José Gaitán
- (9) Georges Mikautadze
- (10) Alberto Moleiro
- (21) Tani Oluwaseyi
Entrenador: Iñigo Perez
Formación confirmada de PSG
Titulares
- (39) Matvey Safonov
- (2) Achraf Hakimi
- (21) Lucas Hernández
- (51) Willian Pacho
- (6) Ilya Zabarnyi
- (87) João Neves
- (17) Vitinha
- (8) Fabián Ruiz
- (11) Maghnes Akliouche
- (14) Désiré Doué
- (24) Senny Mayulu
Suplentes
- (30) Lucas Chevalier
- (42) David Boly
- (12) Lucas Digne
- (4) Lucas Beraldo
- (27) Dro Fernández
- (33) Warren Zaire Emery
- (22) Mika Godts
- (47) Quentin Ndjantou
- (9) Ferran Torres
Entrenador: Luis Enrique
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Villarreal y PSG?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Villarreal vs. PSG por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Villarreal recibe a PSG en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.