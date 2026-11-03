comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Villarreal vs. PSG EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Villarreal y PSG por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos del partido Villarreal vs PSG por la Champions League.
Villarreal vs PSG por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Villarreal y PSG válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Estadio de la Cerámica de Villarreal.

Villarreal vs PSG por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Estadio de la Cerámica! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ilya Zabarnyi fue bloqueado por Péter Gulácsi.

47´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.

46´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Achraf Hakimi fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

46´ ¡Villarreal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ayoze Pérez fue bloqueado por Matvey Safonov.

44´ Tarjeta amarilla para Villarreal

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santi Comesaña.

42´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Péter Gulácsi.

35´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.

35´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Péter Gulácsi.

34´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.

33´ Saque de arco para PSG

Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.

33´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Pape Gueye y el remate se va afuera.

28´ Saque de arco para PSG

Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.

28´ ¡Tiro desviado de Villarreal!

Disparo de Tajon Buchanan y el remate se va afuera.

27´ Saque de arco para Villarreal

Desde el fondo la pone en juego Péter Gulácsi.

27´ ¡Tiro desviado de PSG!

Disparo de Ilya Zabarnyi y el remate se va afuera.

27´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.

27´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

20´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.

18´ Saque de arco para Villarreal

Desde el fondo la pone en juego Péter Gulácsi.

16´ Gooool de PSG

Fabián Ruiz marca para PSG con asistencia de Maghnes Akliouche.

16´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maghnes Akliouche fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

15´ Saque de arco para PSG

Desde el fondo la pone en juego Matvey Safonov.

12´ Gooool de PSG

Senny Mayulu marca para PSG.

12´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de João Neves fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

11´ Gooool de PSG

Désiré Doué marca para PSG con asistencia de Maghnes Akliouche.

8´ Gooool de PSG

João Neves marca para PSG con asistencia de Willian Pacho.

8´ Córner para PSG

Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.

5´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Péter Gulácsi.

4´ ¡PSG se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Désiré Doué fue bloqueado por Alexander Freeman.

3´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.

2´ ¡Villarreal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ayoze Pérez fue bloqueado por Ilya Zabarnyi.

2´ Córner para Villarreal

Ejecuta el tiro de esquina Tajon Buchanan.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio de la Cerámica, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Villarreal y PSG por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Felix Zwayer.

Formación confirmada de Villarreal

Titulares

  • (25) Péter Gulácsi
  • (3) Alexander Freeman
  • (15) Álvaro Mouriño
  • (12) Renato Veiga
  • (20) Carlos Romero
  • (17) Tajon Buchanan
  • (14) Santi Comesaña
  • (18) Pape Gueye
  • (16) Carlos Macia
  • (19) Nicolas Pépé
  • (22) Ayoze Pérez

Suplentes

  • (13) Rubén Gómez
  • (1) Luiz Júnior
  • (23) Sergi Cardona
  • (2) Logan Costa
  • (6) Pau Navarro
  • (27) Nizar El Jmili
  • (28) José Gaitán
  • (9) Georges Mikautadze
  • (10) Alberto Moleiro
  • (21) Tani Oluwaseyi

Entrenador: Iñigo Perez

Formación confirmada de PSG

Titulares

  • (39) Matvey Safonov
  • (2) Achraf Hakimi
  • (21) Lucas Hernández
  • (51) Willian Pacho
  • (6) Ilya Zabarnyi
  • (87) João Neves
  • (17) Vitinha
  • (8) Fabián Ruiz
  • (11) Maghnes Akliouche
  • (14) Désiré Doué
  • (24) Senny Mayulu

Suplentes

  • (30) Lucas Chevalier
  • (42) David Boly
  • (12) Lucas Digne
  • (4) Lucas Beraldo
  • (27) Dro Fernández
  • (33) Warren Zaire Emery
  • (22) Mika Godts
  • (47) Quentin Ndjantou
  • (9) Ferran Torres

Entrenador: Luis Enrique

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Villarreal y PSG?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Villarreal vs. PSG por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Villarreal recibe a PSG en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

VillarrealPSGChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  2. Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  3. AEK vs. Real Madrid:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

    AEK vs. Real Madrid: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

  4. Boca venció 1-0 a Independiente con un gol agónico y se quedó con un clásico electrizante

    Boca venció 1-0 a Independiente con un gol agónico y se quedó con un clásico electrizante

  5. Manchester United vs. Roma EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    Manchester United vs. Roma EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Patricia Bullrich respaldó las medidas de Caputo para las pymes y recordó su reclamo:“Lo planteé durante mucho tiempo”

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el senado.

Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina:“Lo están haciendo muy bien”

Pettovello habló de la visita del Papa León XIV y aseguró que no tendrá un mensaje político para Milei

Dónde vive y trabaja el presidente de Argentina:las diferencias entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

Economía

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Caputo anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027 en un encuentro de la UIA

El riesgo país superó los 800 puntos, su nivel más alto en el año:cayeron las acciones argentinas en Wall Street y subió el dólar

Internacionales

Óscar Puente renunció como ministro de Transportes de España tras el accidente de tren que dejó 69 muertos

Óscar Puente, ministro español de Transportes.

Midterms USA 2026 EN VIVO:el minuto a minuto de las elecciones que definen el futuro del Congreso y del gobierno de Donald Trump

En 2018, una pareja comenzó a recibir ciberacoso por un comentario en redes sociales:8 años después, cobraron 575.000 dólares tras 55 operativos falsos

Donald Trump, optimista por el resultado de las elecciones de medio término en EE.UU.:“Si nuestra gente vota, ganamos por paliza”