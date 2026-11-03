Manchester United vs. Roma EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Manchester United vs Roma por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Old Trafford! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Saque de arco para Manchester United
Desde el fondo la pone en juego Senne Lammens.
46´ ¡Tiro desviado de Roma!
Disparo de Matías Soulé y el remate se va afuera.
45´ ¡Manchester United se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kobbie Mainoo fue bloqueado por Devis Vásquez.
44´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Donyell Malen fue bloqueado por Senne Lammens.
43´ Saque de arco para Roma
Desde el fondo la pone en juego Devis Vásquez.
43´ ¡Tiro desviado de Manchester United!
Disparo de Bruno Fernandes y el remate se va afuera.
41´ ¡Manchester United se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Fernandes fue bloqueado por Emanuele Lulli.
41´ Tarjeta amarilla para Roma
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Donyell Malen.
39´ Córner para Roma
Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Mora.
34´ Tarjeta amarilla para Roma
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emanuele Lulli.
28´ ¡Tiro desviado de Roma!
Disparo de Marten de Roon y el remate se va afuera.
25´ Saque de arco para Roma
Desde el fondo la pone en juego Devis Vásquez.
25´ ¡Tiro desviado de Manchester United!
Disparo de Carlos Baleba y el remate se va afuera.
23´ ¡Manchester United se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matheus Santos Carneiro Da Cunha fue bloqueado por Leonardo Balerdi.
20´ Cambio en Roma
Entra Emanuele Lulli y sale Devyne Rensch.
19´ Tarjeta amarilla para Manchester United
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Bruno Fernandes.
19´ Tarjeta amarilla para Roma
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Soulé.
16´ Goool de Roma
¡Efectivo desde los 12 pasos! Donyell Malen anota para Roma tras marcar de penal.
15´ Penal para Roma
¡Penal! El árbitro marca mano de Ayden Heaven y es penal para Roma
15´ ¡Roma se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Soulé fue bloqueado por Ayden Heaven.
14´ Fuera de juego en Manchester United
Posición adelantada de Diogo Dalot.
10´ Gooool de Roma
Matías Soulé marca para Roma.
0´ Fuera de juego en Roma
Posición adelantada de Donyell Malen.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Old Trafford, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Manchester United y Roma por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Jesús Gil Manzano.
Formación confirmada de Manchester United
Titulares
- (1) Senne Lammens
- (2) Diogo Dalot
- (26) Ayden Heaven
- (5) Harry Maguire
- (15) Leny Yoro
- (8) Bruno Fernandes
- (10) Matheus Cunha
- (37) Kobbie Mainoo
- (20) Carlos Baleba
- (16) Amad Diallo
- (19) Bryan Mbeumo
Suplentes
- (12) Karl Darlow
- (22) Tom Heaton
- (41) Herry Amass
- (4) Matthijs de Ligt
- (6) Lisandro Martínez
- (3) Noussair Mazraoui
- (39) Tyler Fletcher
- (7) Mason Mount
- (17) Andrey Santos
- (18) Youri Tielemans
- (31) Shea Lacey
- (11) Joshua Zirkzee
Entrenador: Michael Carrick
Formación confirmada de Roma
Titulares
- (32) Devis Vásquez
- (26) Leonardo Balerdi
- (22) Mario Hermoso
- (23) Gianluca Mancini
- (4) Bryan Cristante
- (15) Marten de Roon
- (43) Wesley França
- (86) Rodrigo Mora
- (2) Devyne Rensch
- (18) Matías Soulé
- (14) Donyell Malen
Suplentes
- (70) Giorgio De Marzi
- (87) Daniele Ghilardi
- (3) Konstantinos Koulierakis
- (77) Emanuele Lulli
- (20) Nahuel Molina
- (5) Evan N´Dicka
- (63) Alessandro Di Nunzio
- (61) Niccolò Pisilli
- (9) Santiago Castro
Entrenador: Gian Piero Gasperini
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Manchester United y Roma?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Manchester United vs. Roma por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Manchester United recibe a Roma en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.