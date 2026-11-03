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Óscar Puente renunció como ministro de Transportes de España tras el accidente de tren que dejó 69 muertos

El ahora ex funcionario anunció además que no se presentará como candidato en las próximas elecciones generales.

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Óscar Puente, ministro español de Transportes.
Renunció Óscar Puente, ministro español de Transportes. Foto: REUTERS
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El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la semana pasada causó 69 muertos.

Un ministro de Transportes “no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año” reconoció Puente, en referencia también al accidente ferroviario de enero pasado que causó 48 víctimas mortales.

Óscar Puente renunció como ministro de Transportes de España
Óscar Puente renunció como ministro de Transportes de España.

Puente cerró con este anuncio su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda del pasado miércoles, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron con un balance de 69 muertos y más de cien heridos.

Puente había reconocido fallas en el sistema de seguridad de trenes

“Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, había anunciado el funcionario español en una conferencia tras el trágico accidente.

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Y añadió que se estaban “analizando los hechos para esclarecer exactamente qué ha sucedido, cómo ha podido producirse y si existieron deficiencias en los procedimientos de control”.

En tanto, reconoció que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó al fatal siniestro, falló durante el 2026 en 170 ocasiones: “La caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”.

Óscar Puente, ministro español de Transportes.
Renunció Óscar Puente, ministro español de Transportes. Foto: REUTERS

“El número de incidencias puede llamar la atención al público no especializado, pero está dentro de la normalidad europea y en cifras muy estables en los últimos seis, siete años. También les digo que está por debajo de la media registrada, en concreto con respecto a los dos años inmediatamente anteriores”, explicó Puente.

Puente señaló que la caída del sistema LZB es algo tan “habitual”, que “el sistema está diseñado para lidiar con ella” y está recogida en el propio Reglamento de Circulación Ferroviaria.

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