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En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

El indicador del JP Morgan alcanzó el mayor valor desde octubre del 2025. En tanto, el dólar subió a $1570, en una jornada negativa para los mercados.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA
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En una jornada de expectativas por las elecciones de medio término de Estados Unidos, el riesgo país volvió a subir alcanzó los 821 puntos básicos, alejándose de la barrera de los 800 puntos que había superado este lunes.

El indicador que elabora JP Morgan subió unos 16 puntos y llegó al nivel más alto en los últimos 12 meses. En lo que va del año, en tanto, el índice trepó 43,8%.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El riesgo país sube impulsado por la caída de los bonos argentinos en el exterior. En la apertura, los títulos Globales cedían hasta 0,3% en Nueva York.

Por su parte, las acciones argentinas que se negocian en Wall Street mostraban mayoría de números negativos. Las principales pérdidas eran para Cresud (-3,6%) y Globant (-3,8%).

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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Merval, acciones argentinas
Merval, acciones argentinas

En tanto, el Merval de la bolsa porteña subía un 1,4% en pesos y un 0,4% medido en dólares, al contado con liquidación.

Cotización del dólar

El dólar mayorista subió cinco pesos a $1.551, en medio de una mayor demanda.

Dólares, plata. Foto: NA.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista aumentó 17 pesos, el doble del aumento de 8,50 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior.

En dos días de noviembre la divisa subió lo mismo que los 17 pesos o un 1,1% que avanzó en octubre, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación de precios entre el 1,8% y el 2% durante el corriente mes.

Dólar Foto: Foto generada con IA

El dólar mayorista extiende el reacomodamiento de ayer, sumando otra jornada en la que el BCRA se inclina por no intervenir, y así es que hoy supera los $1.545.

El dólar oficial ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también un máximo nominal.

dólares Foto: NA

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.572,65 para la venta y $1.519,38 para la compra.

El dólar blue también sumó cinco pesos a 1.570 pesos.

Riesgo PaísAcciones argentinasEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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