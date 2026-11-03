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Midterms USA 2026 EN VIVO: se desarrollan las elecciones que definen el futuro del Congreso y del gobierno de Donald Trump

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre en los comicios de medio término, que definirán la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Además, se eligen gobernadores en 36 estados y otras autoridades locales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mario Martínez, junto a su perra Romi, una teckel, pasa junto a un cartel electoral frente a la estación de bomberos número 9 de Nueva Orleans, para votar el día de las elecciones de mitad de mandato en Nueva Orleans.
Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS
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Estados Unidos lleva a cabo este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, conocidas como midterms, en las cuales se define la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Los resultados se conocerán durante la noche electoral (medianoche de Argentina) y definirán la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado (33 correspondientes a elecciones regulares y dos a comicios especiales). Además, se desarrollan comicios para gobernador en 36 estados y otras autoridades locales.

A continuación, el minuto a minuto de las midterms USA 2026:

“Puedes ser comunista o ser patriota, no puedes ser ambas”: el mensaje de la Casa Blanca durante las midterms

Las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca mantienen una intensa actividad en la jornada electoral con publicaciones junto a la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, que advierten: “Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas.

“El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense” y “EE.UU. va a ganar” están entre los mensajes de la Administración en X en un día de votaciones que pone el foco en la Ley Hatch de 1939, que limita la actividad política partidista de los empleados del Ejecutivo federal, con excepción del presidente y vicepresidente.

La hora de la verdad para Donald Trump:entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

La hora de la verdad para Donald Trump: entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso
Donald Trump se enfrenta a unas elecciones de medio término complicadas para la representación republicana en el Congreso. Foto: Reuters / Xinhua / IA

Las elecciones legislativas de Estados Unidos pondrán a prueba el respaldo ciudadano al presidente Trump y podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso. Con la economía en el centro del debate y el Senado como principal campo de batalla, el resultado será clave para los últimos dos años de su mandato.

Leer la nota completa

Fallos en máquinas de votación al norte de Nueva York amenazan con demorar resultado clave

Puesto de votación durante las elecciones de medio mandato este martes, en Washington.
Puesto de votación durante las elecciones de medio mandato en USA. Foto: EFE

Las máquinas de votación del condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, dejaron de aceptar papeletas este martes, un fallo que obligó a recurrir a bolsas selladas para preservar los votos y que podría retrasar el resultado de una de las contiendas clave para el control de la Cámara de Representantes.

Parte de Westchester pertenece al distrito 17 de Nueva York, donde el republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la demócrata Cait Conley, en una Cámara Baja hoy en manos republicanas.

El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, se disculpó en nombre de la Junta Electoral de Westchester (BOE, por sus siglas en inglés) y les pidió permanecer en las filas, tener paciencia y, sobre todo, emitir su voto. Además, le aseguró a los votantes que se están tomando las medidas para resolver el problema a la mayor brevedad y que su voto será contado.

Cuánto necesita cada partido para tener mayoría en cada cámara

La Cámara de Representantes requiere 218 de sus 435 bancas para alcanzar una mayoría absoluta. Por su parte, en el Senado se necesitan 51 escaños, aunque un empate de 50 a 50 puede resolverse mediante el voto del vicepresidente.

Cuándo se conocerán los resultados

Los primeros resultados se conocerán durante la noche electoral (medianoche de Argentina), aunque las cifras oficiales pueden tardar días o semanas en confirmarse.

Midterms USA 2026: qué se vota hoy

Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado: 33 correspondientes a elecciones regulares y dos a comicios especiales. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados y otras autoridades locales.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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