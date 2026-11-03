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Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Barcelona y Aston Villa por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Escudos del partido Barcelona vs Aston Villa por la Champions League.
Barcelona vs Aston Villa por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Barcelona y Aston Villa por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Camp Nou de Barcelona.

Barcelona vs Aston Villa por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Camp Nou! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

43´ Tarjeta amarilla para Barcelona

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Raphinha.

43´ Tarjeta amarilla para Aston Villa

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolas Jackson.

41´ Saque de arco para Barcelona

Desde el fondo la pone en juego Joan García.

39´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pau Cubarsi fue bloqueado por Zion Suzuki.

39´ Córner para Barcelona

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

35´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Brian Fariñas.

35´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina John McGinn.

34´ Córner para Barcelona

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

30´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Johan Manzambi fue bloqueado por Joan García.

30´ Tarjeta amarilla para Aston Villa

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emiliano Buendía.

26´ Fuera de juego en Aston Villa

Posición adelantada de Johan Manzambi.

25´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Anthony Gordon fue bloqueado por Zion Suzuki.

23´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

22´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

18´ Saque de arco para Barcelona

Desde el fondo la pone en juego Joan García.

18´ ¡Tiro desviado de Aston Villa!

Disparo de Johan Manzambi y el remate se va afuera.

15´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

15´ ¡Tiro desviado de Barcelona!

Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.

12´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

10´ Tarjeta amarilla para Aston Villa

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ian Maatsen.

9´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina John McGinn.

9´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de João Gomes fue bloqueado por João Cancelo.

9´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Buendía.

9´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matty Cash fue bloqueado por Pedri.

8´ Córner para Aston Villa

Ejecuta el tiro de esquina John McGinn.

6´ Gooool de Barcelona

Lamine Yamal marca para Barcelona.

6´ Saque de arco para Aston Villa

Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.

6´ ¡Tiro desviado de Barcelona!

Disparo de Raphinha y el remate se va afuera.

4´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Anthony Gordon fue bloqueado por Victor Lindelöf.

1´ Fuera de juego en Aston Villa

Posición adelantada de Nicolas Jackson.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Camp Nou, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barcelona y Aston Villa por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Davide Massa.

Formación confirmada de Barcelona

Titulares

  • (1) Joan García
  • (2) João Cancelo
  • (5) Pau Cubarsi
  • (4) Brian Fariñas
  • (18) Gerard Martín
  • (8) Pedri
  • (17) Anthony Gordon
  • (16) Rodri
  • (7) Fermín López
  • (10) Lamine Yamal
  • (11) Raphinha

Suplentes

  • (25) Dominik Livakovic
  • (13) Wojciech Szczesny
  • (3) Alejandro Balde
  • (41) Alex Campos
  • (22) Marc Bernal
  • (21) Frenkie de Jong
  • (6) Gavi
  • (14) Karim Adeyemi
  • (9) Gabriel Jesús
  • (29) Hamza Abdelkarim

Entrenador: Hans Flick

Formación confirmada de Aston Villa

Titulares

  • (1) Zion Suzuki
  • (2) Matty Cash
  • (22) Ian Maatsen
  • (3) Victor Lindelöf
  • (14) Pau Torres
  • (10) Emiliano Buendía
  • (35) João Gomes
  • (8) Boubacar Kamara
  • (44) Johan Manzambi
  • (7) John McGinn
  • (11) Nicolas Jackson

Suplentes

  • (40) Marco Bizot
  • (42) James Wright
  • (4) Taylor Harwood-Bellis
  • (5) Tyrone Mings
  • (6) Ross Barkley
  • (27) Leon Goretzka
  • (53) George Hemmings
  • (18) Tammy Abraham
  • (47) Alysson Edward
  • (17) Alejandro Garnacho
  • (19) Ibrahim Mbaye

Entrenador: Unai Emery

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Barcelona y Aston Villa?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barcelona recibe a Aston Villa en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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