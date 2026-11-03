El ministro de Economía anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027. Foto: Captura de pantalla

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes 3 de noviembre que el Gobierno suspenderá los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) realizada en el Golden Center de Buenos Aires. La medida busca aliviar las dificultades financieras de las pymes en un escenario de caída de la producción y reclamos empresariales por la presión impositiva, el costo del crédito y la falta de recuperación económica.

Durante su exposición ante los industriales, Caputo confirmó que el Ejecutivo avanzará con la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una de las medidas que el sector venía reclamando para mejorar su situación financiera. “Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, sostuvo durante la conferencia.

Además, el Gobierno anticipó que ampliará el alcance de los planes de facilidades de pago de hasta 18 cuotas y permitirá utilizar saldos a favor de exportaciones para cancelar obligaciones aduaneras.

Caputo anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027 en un encuentro de la UIA

El anuncio supone un alivio potencial para empresas con dificultades para afrontar sus compromisos fiscales. Sin embargo, la suspensión anunciada todavía requiere conocer sus condiciones de implementación, entre ellas, qué contribuyentes estarán alcanzados y cómo se tratarán los embargos ya existentes.

La medida responde a un reclamo que la UIA había presentado formalmente en agosto, cuando solicitó a ARCA suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales ante las dificultades de financiamiento de las industrias.

Cuánto cayó la producción industrial y cuáles son los sectores más afectados

La conferencia se desarrolló mientras persisten las dudas sobre la recuperación del sector manufacturero. Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó un 3,4% interanual en septiembre y acumuló una contracción del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026.

El informe también señaló que la actividad permanece un 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023 y reflejó las dificultades para recuperar el volumen de producción de años anteriores.

Uno de los sectores más afectados es el automotor, cuya fabricación acumuló una caída interanual del 17% entre enero y septiembre. La industria metalmecánica registró una contracción del 5% en el mismo período y continúa un 18% por debajo de los niveles de 2022.

En contraste, algunas ramas alimenticias mostraron mejoras mensuales durante septiembre, aunque el comportamiento desigual de las actividades impide hablar de una recuperación generalizada.

La producción manufacturera acumula una caída del 2,8% en 2026. Foto: Noticias Argentinas

Qué reclaman los industriales y cuál es el papel de Santilli y los gobernadores

La 32° Conferencia Industrial reúne a Luis Caputo; al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto con empresarios y representantes de distintas provincias. los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; Martín Llaryora, de Córdoba; Marcelo Orrego, de San Juan; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Entre los principales temas de la jornada figuran:

Integración de la industria con los proyectos energéticos y mineros

Simplificación de impuestos

La necesidad de establecer condiciones más previsibles para la inversión productiva

Uno de los debates centrales es el denominado Pacto Fiscal Industrial Federal, que propone una coordinación entre Nación, provincias y municipios para avanzar hacia una reducción gradual de la carga tributaria.

El encuentro tiene previsto finalizar con las exposiciones de Santilli y del presidente de la UIA, Martín Rappallini. El próximo paso será conocer la instrumentación oficial de las medidas anunciadas por Caputo y su alcance efectivo sobre las empresas.