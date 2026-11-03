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Dónde vive y trabaja el presidente de Argentina: las diferencias entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

Javier Milei utiliza ambas residencias oficiales, aunque cumplen funciones distintas. Una está en Plaza de Mayo y la otra tiene más de 170 años de historia.

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Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters
Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada
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El presidente de Argentina Javier Milei tiene dos espacios oficiales principales para desarrollar sus actividades: la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La primera, ubicada frente a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, funciona como sede del Poder Ejecutivo Nacional; mientras que la segunda, en el partido bonaerense de Vicente López, es la residencia presidencial.

Dónde trabaja el presidente de Argentina y qué funciones cumple la Casa Rosada

La Casa Rosada es la sede institucional de la Presidencia de la Nación. Allí funcionan despachos oficiales y se desarrollan actos, reuniones de gabinete, recepciones diplomáticas y otras actividades vinculadas con la administración nacional.

El edificio se encuentra en Balcarce 50, frente a Plaza de Mayo, y su historia está relacionada con las primeras construcciones gubernamentales de Buenos Aires. Según el archivo oficial de Presidencia, ese terreno fue utilizado por distintas autoridades desde la época colonial.

Uno de sus espacios principales es el despacho presidencial, que hasta mediados del siglo XX había funcionado como comedor. Fue transformado en oficina del jefe de Estado en 1946 y conserva el histórico sillón presidencial, adquirido en París a fines del siglo XIX.

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Sin embargo, el Presidente no está obligado a desarrollar todas sus actividades desde la Casa Rosada. La agenda puede distribuirse entre distintas dependencias oficiales y la residencia de Olivos.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters
Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters

Dónde vive Javier Milei y cuál es la historia de la Quinta Presidencial de Olivos

La Quinta Presidencial de Olivos es la residencia oficial del presidente argentino. Está ubicada en el partido de Vicente López, zona norte del Conurbano Bonaerense, y cuenta con instalaciones destinadas tanto a la vida privada del mandatario como a reuniones de trabajo y actividades protocolares.

Su origen se remonta al siglo XIX. La casa principal fue diseñada por Prilidiano Pueyrredón en 1854 y formó parte de la antigua propiedad de Miguel de Azcuénaga. En 1918, la quinta fue donada para que se utilizara como residencia presidencial, según la Comisión Nacional de Monumentos.

Actualmente, Milei utiliza la residencia para vivir y también para ejercer parte de sus funciones. En agosto de 2026, la Agencia Noticias Argentinas informó que el mandatario había mantenido allí reuniones privadas durante varios días sin actividades públicas en la Casa Rosada.

Un dato que permite dimensionar ese uso es el registro de ingresos a Olivos: según documentación obtenida por Poder Ciudadano y publicada por Letra P, la residencia recibió 772 visitas durante el primer año de gobierno de Milei, 937 en 2025 y 351 entre enero y junio de 2026. Estas cifras corresponden a ingresos registrados, no necesariamente a reuniones encabezadas personalmente por el Presidente.

Quinta de Olivos. Foto: argentina.gob
Quinta de Olivos Foto: argentina.gob

Horarios y requisitos para visitar la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

La posibilidad de conocer ambos espacios es diferente. La Casa Rosada dispone de visitas guiadas para establecimientos educativos, mientras que el público general puede recorrer el Museo Casa Rosada, situado en Avenida Paseo Colón 100, detrás de la sede gubernamental.

Según la información oficial, el museo abre de miércoles a domingos, de 11 a 18 con último ingreso a las 17.30 con entrada gratuita y sin reserva previa. Entre sus atractivos, están los restos arqueológicos del antiguo fuerte, exposiciones sobre la historia presidencial y el mural Ejercicio Plástico de David Alfaro Siqueiros.

En paralelo, la Quinta de Olivos mantiene restricciones de acceso por tratarse de una residencia oficial protegida. No existe un régimen ordinario de visitas turísticas abiertas al público comparable al del museo.

De esta manera, la Casa Rosada concentra la función institucional de la Presidencia, mientras que Olivos combina residencia y actividades oficiales. Ambas forman parte de la infraestructura que utiliza el jefe de Estado, aunque la distribución cotidiana de sus tareas puede variar según cada administración.

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