España vs. Bélgica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

España vs Bélgica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
56´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
55´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
54´ Cambio en España
Entra Pedri y sale Fabián Ruiz.
54´ Cambio en España
Entra Ferran Torres y sale Alejandro Baena Rodríguez.
54´ ¡Tiro desviado de Bélgica!
Disparo de Maxim De Cuyper y el remate se va afuera.
52´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
52´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Dani Olmo y el remate se va afuera.
52´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
51´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Brandon Mechele.
49´ Córner para Bélgica
Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.
47´ Fuera de juego en España
Posición adelantada de Lamine Yamal.
46´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Los Ángeles!
Resumen estadístico del primer tiempo.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Los Ángeles! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.
47´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
46´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Brandon Mechele.
46´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
46´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
45´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
44´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Pedro Porro y el remate se va afuera.
42´ Tarjeta amarilla para España
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Pau Cubarsi.
40´ Goool de Bélgica
¡Testazo letal! Charles De Ketelaere anota para Bélgica tras conectar un cabezazo.
39´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
39´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.
36´ Fuera de juego en Bélgica
Posición adelantada de Charles De Ketelaere.
34´ Córner para España
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.
34´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Thibaut Courtois.
29´ Gooool de España
Fabián Ruiz marca para España.
29´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dani Olmo fue bloqueado por Thibaut Courtois.
20´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
20´ ¡Tiro desviado de España!
Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
15´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
14´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Charles De Ketelaere fue bloqueado por Marc Cucurella.
12´ Saque de arco para Bélgica
Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.
12´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Nathan Ngoy.
9´ ¡España se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodri fue bloqueado por Nathan Ngoy.
2´ Fuera de juego en España
Posición adelantada de Marc Cucurella.
0´ Saque de arco para España
Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de España y Bélgica por el Mundial 2026 será arbitrado por Michael Oliver.
Formación confirmada de España
Titulares
- (23) Unai Simón
- (22) Pau Cubarsi
- (24) Marc Cucurella
- (14) Aymeric Laporte
- (12) Pedro Porro
- (15) Álex Baena
- (16) Rodri
- (19) Lamine Yamal
- (10) Dani Olmo
- (8) Fabián Ruiz
- (21) Mikel Oyarzábal
Suplentes
- (13) Joan García
- (1) David Raya
- (4) Eric García
- (3) Alex Grimaldo
- (5) Marcos Llorente
- (2) Marc Pubill
- (20) Pedri
- (6) Mikel Merino
- (9) Gavi
- (18) Martín Zubimendi
- (26) Borja Iglesias
- (25) Víctor Muñoz
- (11) Yéremy Pino
- (7) Ferran Torres
- (17) Nico Williams
Entrenador: Luis de la Fuente
Formación confirmada de Bélgica
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (21) Timothy Castagne
- (5) Maxim De Cuyper
- (4) Brandon Mechele
- (25) Nathan Ngoy
- (7) Kevin De Bruyne
- (11) Jeremy Doku
- (23) Nicolas Raskin
- (8) Youri Tielemans
- (10) Leandro Trossard
- (17) Charles De Ketelaere
Suplentes
- (12) Senne Lammens
- (13) Mike Penders
- (16) Koni De Winter
- (15) Thomas Meunier
- (18) Joaquin Seys
- (3) Arthur Theate
- (19) Diego Moreira
- (6) Axel Witsel
- (22) Alexis Saelemaekers
- (20) Hans Vanaken
- (26) Matías Fernández Pardo
- (9) Romelu Lukaku
- (14) Dodi Lukebakio
Entrenador: Rudi García
¿Quién transmite el partido de España y Bélgica?
Argentina: DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Bélgica por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Bélgica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
España vs Bélgica en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre España y Bélgica por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.