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España vs. Bélgica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre España y Bélgica por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El partido se disputa por los cuartos de final.
El partido se disputa por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy España choca ante Bélgica, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Los Ángeles ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

España vs Bélgica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

56´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

55´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

54´ Cambio en España

Entra Pedri y sale Fabián Ruiz.

54´ Cambio en España

Entra Ferran Torres y sale Alejandro Baena Rodríguez.

54´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Maxim De Cuyper y el remate se va afuera.

52´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

52´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Dani Olmo y el remate se va afuera.

52´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

51´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Brandon Mechele.

49´ Córner para Bélgica

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

47´ Fuera de juego en España

Posición adelantada de Lamine Yamal.

46´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Los Ángeles!

Resumen estadístico del primer tiempo.

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Los Ángeles! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

47´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

46´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabián Ruiz fue bloqueado por Brandon Mechele.

46´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

46´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

45´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

44´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Pedro Porro y el remate se va afuera.

42´ Tarjeta amarilla para España

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Pau Cubarsi.

40´ Goool de Bélgica

¡Testazo letal! Charles De Ketelaere anota para Bélgica tras conectar un cabezazo.

39´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

39´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.

36´ Fuera de juego en Bélgica

Posición adelantada de Charles De Ketelaere.

34´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Baena Rodríguez.

34´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Thibaut Courtois.

29´ Gooool de España

Fabián Ruiz marca para España.

29´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dani Olmo fue bloqueado por Thibaut Courtois.

20´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

20´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Lamine Yamal y el remate se va afuera.

16´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

15´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

14´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Charles De Ketelaere fue bloqueado por Marc Cucurella.

12´ Saque de arco para Bélgica

Desde el fondo la pone en juego Thibaut Courtois.

12´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Nathan Ngoy.

9´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodri fue bloqueado por Nathan Ngoy.

2´ Fuera de juego en España

Posición adelantada de Marc Cucurella.

0´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Aymeric Laporte.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de España y Bélgica por el Mundial 2026 será arbitrado por Michael Oliver.

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (12) Pedro Porro
  • (15) Álex Baena
  • (16) Rodri
  • (19) Lamine Yamal
  • (10) Dani Olmo
  • (8) Fabián Ruiz
  • (21) Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • (13) Joan García
  • (1) David Raya
  • (4) Eric García
  • (3) Alex Grimaldo
  • (5) Marcos Llorente
  • (2) Marc Pubill
  • (20) Pedri
  • (6) Mikel Merino
  • (9) Gavi
  • (18) Martín Zubimendi
  • (26) Borja Iglesias
  • (25) Víctor Muñoz
  • (11) Yéremy Pino
  • (7) Ferran Torres
  • (17) Nico Williams

Entrenador: Luis de la Fuente

Formación confirmada de Bélgica

Titulares

  • (1) Thibaut Courtois
  • (21) Timothy Castagne
  • (5) Maxim De Cuyper
  • (4) Brandon Mechele
  • (25) Nathan Ngoy
  • (7) Kevin De Bruyne
  • (11) Jeremy Doku
  • (23) Nicolas Raskin
  • (8) Youri Tielemans
  • (10) Leandro Trossard
  • (17) Charles De Ketelaere

Suplentes

  • (12) Senne Lammens
  • (13) Mike Penders
  • (16) Koni De Winter
  • (15) Thomas Meunier
  • (18) Joaquin Seys
  • (3) Arthur Theate
  • (19) Diego Moreira
  • (6) Axel Witsel
  • (22) Alexis Saelemaekers
  • (20) Hans Vanaken
  • (26) Matías Fernández Pardo
  • (9) Romelu Lukaku
  • (14) Dodi Lukebakio

Entrenador: Rudi García

¿Quién transmite el partido de España y Bélgica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Bélgica por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Bélgica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección EspañaSelección BélgicaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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