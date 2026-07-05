Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Brasil y Noruega por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Nueva York de East Rutherford.
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Fixture Mundial 2026:todos los partidos del domingo 5 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos y este domingo 5 de julio se juegan dos encuentros, con Brasil, Noruega, México e Inglaterra como protagonistas. Conocé cómo ver los partidos en vivo.
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Brasil vs Noruega en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Brasil y Noruega por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.