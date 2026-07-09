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Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Kylian Mbappé; Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial.
Kylian Mbappé; Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Francia recibe a Marruecos por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Boston y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Francia vs Marruecos por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Francia y Marruecos?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a Marruecos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección FranciaSelección MarruecosMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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