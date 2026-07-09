Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Francia vs Marruecos por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién transmite el partido de Francia y Marruecos?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a Marruecos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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