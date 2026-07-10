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9 de cada 10 argentinos cambiaría sus planes por la Selección: el dato que explica la locura por la remontada ante Egipto

Una encuesta realizada antes del Mundial anticipó lo que se vivió el martes en todo el país: para el hincha argentino, un partido de la Selección no se negocia. El sábado, contra Suiza, la escena se repetirá, y el camino hacia la final del 19 de julio ya está trazado.

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Hinchas argentinos festejan el triunfo ante Egipto en el Obelisco.
Hinchas argentinos festejan el triunfo ante Egipto en el Obelisco. Foto: REUTERS
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El triunfo agónico de Argentina ante Egipto por 3-2, con la remontada sellada por Enzo Fernández en el tiempo de descuento, volvió a paralizar al país. Bares llenos un martes al mediodía, oficinas con el partido de fondo, aulas a medio ocupar y calles desiertas durante los 90 minutos confirmaron algo que los números ya anticipaban.

Según un estudio realizado por Betsson entre aficionados argentinos antes del inicio del Mundial 2026, el 88 por ciento de los hinchas cambiaría algo de sus planes para ver un partido importante de la Selección. El 46 por ciento reorganizaría su horario de trabajo o estudio, el 41 por ciento movería un plan con amigos o familia y el 32 por ciento ajustaría una comida o un evento social.

La encuesta va más allá de la agenda cotidiana. Un 20 por ciento postergaría una cita médica, un 18 por ciento cambiaría un viaje y un 17 por ciento movería un cumpleaños. En el extremo del fanatismo, un 9 por ciento cambiaría la fecha de una boda, un 6 por ciento movería su propia boda y un 4 por ciento llegaría a reprogramar un funeral.

El partido ante Egipto, disputado en Atlanta en horario laboral argentino, puso esos porcentajes a prueba en tiempo real. Y el resultado estuvo a la vista: la remontada se festejó en vivo en todo el país, con imágenes de celebraciones desde Ushuaia hasta La Quiaca.

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El estudio también había anticipado el costado emocional de la clasificación. Casi la mitad de los encuestados prefería que Argentina gane con claridad, justamente para evitar finales sufridos como el del martes. Sin embargo, más de 1 de cada 4 reconocía que disfrutaría una victoria con un gol en los últimos minutos, el guion exacto que escribieron Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández en el segundo tiempo.

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

El camino que viene: Suiza, una posible semifinal y la final en Nueva Jersey

La próxima parada será el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) ante Suiza, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el mismo estadio donde la Scaloneta debutó con una goleada ante Argelia. Los europeos llegan tras eliminar a Colombia por penales y con el antecedente del cruce de Brasil 2014, aquel sufrido 1-0 que definió Di María en el alargue.

Si Argentina avanza, en semifinales la esperará el ganador de Inglaterra y Noruega, que se enfrentan el mismo sábado en Miami. El eventual rival de la final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, saldrá de los cruces Francia-Marruecos y España-Bélgica, que se definen entre jueves y viernes. Un detalle que no es menor: según el mismo relevamiento, Francia es la selección que más argentinos prefieren evitar en un partido decisivo, por encima incluso de Alemania. El fantasma de la final de Qatar, por lo visto, sigue presente en la memoria del hincha.

La confianza, en tanto, sigue intacta: casi 8 de cada 10 argentinos creen que la Selección llegará a la final o saldrá campeona, y 9 de cada 10 la ven al menos en semifinales. El sábado a la noche, millones de agendas volverán a reacomodarse. Los números dicen que casi nadie se lo va a perder.

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