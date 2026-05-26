Liga de Quito Vs Always Ready Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito.

¿Por dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Liga de Quito y Always Ready se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Liga de Quito vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Véjar Díaz, Fernando, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Liga de Quito y Always Ready válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.