Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
martes, 26 de mayo de 2026, 21:30
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Universitario Vs Tolima
Universitario Vs Tolima Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Universitario vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental, ubicado en Lima.

¿Por dónde ver en vivo Universitario vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Universitario y Tolima se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Universitario vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zanovelli da Silva, Paulo Cesar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Universitario recibe a Tolima por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!