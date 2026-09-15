Atlético Mineiro vs. Santos: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 16/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.
¿Por dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Atlético Mineiro y Santos se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Atlético Mineiro vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tello Figueroa, Facundo Raúl, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.