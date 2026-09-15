Un candidato a intendente en Paraguay prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si gana las elecciones por más de 10 mil votos

Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay. Foto: Facebook

Horacio Fernández, candidato a intendente del Partido Colorado en Itauguá, localidad de Paraguay, prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si el 4 de octubre gana las elecciones municipales por una diferencia superior a 10 mil votos.

La medida se financiaría con recursos privados e incluiría todas las habitaciones administradas por la familia.

Horacio Fernández, candidato a intedente en Paraguay, prometió 24 de hoteles alojamiento gratis. Video: X

El anuncio fue realizado ante más de cinco mil personas y el video rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Itauguá está ubicada a 30 kilómetros de Asunción y cuenta con cerca de 100 mil habitantes. La meta fijada supera ampliamente el margen de su triunfo anterior. En los comicios de 2021 obtuvo 20.400 votos, frente a los 18 mil de su rival, una diferencia de 2.400 sufragios.

Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay. Foto: Facebook

La familia de Fernández administra cuatro hoteles alojamiento en Itauguá y posee otros establecimientos en ciudades del departamento Central.

El candidato negó que la oferta constituya clientelismo, una práctica basada en otorgar beneficios a cambio de respaldo político o electoral.