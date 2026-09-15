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Un candidato a intendente en Paraguay prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si gana las elecciones por más de 10 mil votos

Se trata de Horacio Fernández, del Partido Colorado. Prometió que los hoteles que pertenecen a su familia estarán disponibles si se impone con holgura en los comicios.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay.
Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay. Foto: Facebook
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Horacio Fernández, candidato a intendente del Partido Colorado en Itauguá, localidad de Paraguay, prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si el 4 de octubre gana las elecciones municipales por una diferencia superior a 10 mil votos.

La medida se financiaría con recursos privados e incluiría todas las habitaciones administradas por la familia.

Horacio Fernández, candidato a intedente en Paraguay, prometió 24 de hoteles alojamiento gratis. Video: X

El anuncio fue realizado ante más de cinco mil personas y el video rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Itauguá está ubicada a 30 kilómetros de Asunción y cuenta con cerca de 100 mil habitantes. La meta fijada supera ampliamente el margen de su triunfo anterior. En los comicios de 2021 obtuvo 20.400 votos, frente a los 18 mil de su rival, una diferencia de 2.400 sufragios.

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Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay.
Horacio Fernández, candidato a intendente Itauguá, en Paraguay. Foto: Facebook

La familia de Fernández administra cuatro hoteles alojamiento en Itauguá y posee otros establecimientos en ciudades del departamento Central.

El candidato negó que la oferta constituya clientelismo, una práctica basada en otorgar beneficios a cambio de respaldo político o electoral.

ParaguayHotel AlojamientoElecciones
Matias Greisert
Matias Greisert

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