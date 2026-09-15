comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

São Paulo vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre São Paulo y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Pablo vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
San Pablo vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre São Paulo y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 15/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Cicero Pompeu de Toledo, ubicado en San Pablo.

¿Por dónde ver en vivo São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre São Paulo y Boca Juniors se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

São PauloBoca JuniorsCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Instituto vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Instituto vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Banfield 1 - 1 Barracas Central:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Banfield 1 - 1 Barracas Central: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

  3. Vasco da Gama vs. Santa Fe:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

    Vasco da Gama vs. Santa Fe: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

  4. Dep. Riestra 0 - 3 Lanús:así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

    Dep. Riestra 0 - 3 Lanús: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

  5. Instituto vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Instituto vs. Estudiantes (RC): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Internacionales

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026