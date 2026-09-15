São Paulo vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 15/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Cicero Pompeu de Toledo, ubicado en San Pablo.
¿Por dónde ver en vivo São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre São Paulo y Boca Juniors se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de São Paulo vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.