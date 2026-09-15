El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero: acordó “darle información” a EEUU sobre “altos funcionarios”

Alex Saab es señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro.

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía, y aseguró que no hubo amenazas ni otro trato para aceptar su culpabilidad.

Al comparecer en persona en una corte de Miami, Saab cambió la declaración de “no culpable”, que había presentado el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

El acuerdo de 12 páginas que el empresario petrolero de 54 años alcanzó con la Fiscalía fue revisado por la jueza, tras lo cual el exfuncionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión.

Foto de archivo del 16 de mayo de 2026 que muestra al empresario Alex Saab escoltado por agentes de la DEA. Foto: EFE

Saab, quien recibirá su sentencia definitiva en enero de 2027, admitió que cometió -junto con cómplices con identidades no reveladas- la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del expresidente Maduro, aseveró que “no” hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

Alex Saab acordó “dar información” a EEUU que implica a “altos funcionarios venezolanos”

Según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el exministro venezolano accedió a “dar información completa” a las autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”

El pacto suscrito por el empresario, señalado por ser el presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En el arreglo, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”, incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión, según el acuerdo de 12 páginas.

Alex Saab. Reuters

A cambio, el empresario petrolero de 54 años accedió a “cooperar plenamente” con el Departamento de Justicia (DOJ) con “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que pida el Gobierno.

“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado “no culpable” el 24 de julio.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.