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El nieto del prócer más polémico que pocos recuerdan: fue bautizado en su honor y llegó a ser gobernador de Buenos Aires

Cargó con uno de los nombres más controvertidos de la historia argentina, acompañó a su abuelo en el exilio y regresó al país para construir una extensa trayectoria política. Sin embargo, su paso por la gobernación bonaerense duró apenas dos meses y terminó de manera inesperada.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Juan Manuel León Ortiz de Rozas y su mujer Malvina Bond
Juan Manuel León Ortiz de Rozas y su mujer Malvina Bond Foto: revisionistas
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En la historia argentina existen apellidos capaces de provocar una discusión antes de que termine de pronunciarse la primera frase. Rosas es, probablemente, uno de ellos. Para algunos, representa la defensa de la soberanía nacional y el orden federal. Para otros, encarna un poder autoritario que persiguió a sus adversarios y controló buena parte de la vida política de su tiempo.

Pero detrás de la figura monumental de Juan Manuel de Rosas aparece un descendiente directo que muy pocos recuerdan. Se llamó Juan Manuel León Ortiz de Rozas, fue bautizado con el nombre de su célebre abuelo y, décadas después, alcanzó el mismo cargo que había convertido al Restaurador en una de las personalidades más influyentes del siglo XIX: la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Su historia contiene exilio, guerra, actividad diplomática, educación pública, poder económico y un final repentino. También encierra una paradoja: mientras el apellido Rosas continuaba dividiendo a la sociedad, su nieto consiguió integrarse al sistema político construido después de la caída del régimen rosista.

Quién fue el nieto de Juan Manuel de Rosas que llegó a gobernador

Juan Manuel León Ortiz de Rozas nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1839. Era hijo de Juan Bautista Ortiz de Rozas y de Mercedes Fuentes. Por la rama paterna era nieto de Juan Manuel de Rosas, quien gobernó Buenos Aires entre 1829 y 1832 y nuevamente desde 1835 hasta 1852.

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El nombre elegido para el niño no fue casual. Lo bautizaron Juan Manuel como homenaje a su abuelo, que por entonces se encontraba en el momento de mayor poder político. Rosas conducía la provincia, manejaba las relaciones exteriores de la Confederación y ejercía una influencia determinante sobre el resto del territorio. Su gravitación fue tan profunda que el período quedó registrado como la “época de Rosas”.

Juan Manuel de Rosas
Juan Manuel de Rosas

El nieto, por lo tanto, nació dentro de una familia instalada en el centro mismo del poder. Sin embargo, esa posición privilegiada cambiaría de manera radical después de la batalla de Caseros, librada el 3 de febrero de 1852. Tras la derrota ante las fuerzas comandadas por Justo José de Urquiza, el antiguo gobernador abandonó el país y se instaló en Inglaterra.

Juan Manuel León Ortiz de Rozas, que entonces tenía 12 años, acompañó a su abuelo en el exilio. Permaneció durante parte de su juventud en Southampton, la ciudad inglesa en la que el Restaurador viviría hasta su muerte, ocurrida en 1877.

Del exilio europeo a la política argentina

El joven regresó posteriormente al Río de la Plata y comenzó a desempeñarse en actividades comerciales. A los 19 años ingresó a la vida pública como agregado de la representación argentina en Montevideo. Aquella función diplomática marcó el comienzo de una carrera que, con el tiempo, lo colocaría en distintos espacios de la administración provincial y nacional.

En 1862 volvió a Buenos Aires y se vinculó con el Partido Autonomista, liderado por Adolfo Alsina. La decisión resulta especialmente significativa: el nieto de Rosas se incorporaba a una estructura política perteneciente a una Argentina transformada, organizada constitucionalmente y dominada por sectores que habían combatido o cuestionado el legado de su abuelo.

Ortiz de Rozas, su mujer Malvina Bond, su hija María, sus hijos J. Pedro y Jorge, sus nietas Alicia, Malvina Raquel y María Foto: revisionistas

Su vida tampoco quedó limitada a los despachos. Cuando comenzó la Guerra de la Triple Alianza, se incorporó como voluntario a las fuerzas argentinas. Participó en acciones como Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí y Boquerón. En esta última fue gravemente herido y debió ser trasladado a Buenos Aires. Su desempeño le permitió recibir un ascenso al grado de capitán.

Su importante legado en la educación bonaerense

Finalizada su etapa militar, se radicó en Morón, desde donde desarrolló una carrera pública sostenida. Fue comandante militar, consejero escolar, municipal y juez de paz. En 1876 resultó elegido diputado provincial y, dos años más tarde, llegó al Senado bonaerense.

También intervino en debates centrales para la organización territorial de la época, entre ellos la federalización de Buenos Aires y la creación de La Plata como nueva capital provincial. Más adelante ocupó puestos vinculados con la educación y fue nombrado director general de Escuelas de la provincia en 1884.

Nieto de Rosas
Ortiz de Rozas, su mujer (1) Malvina Bond, sus hijos varones (5) y (6), su hija mujer (7) María, sus nietas (2) María (Mima), (3) Malvina (Cota), (8) Alicia Foto: revisionistas

Durante esa gestión se le atribuye la fundación de 240 escuelas y un incremento de más de 15.000 alumnos en el sistema educativo. Este aspecto de su trayectoria suele quedar eclipsado por el peso de su apellido, aunque representa una de las acciones más concretas de su vida pública.

Su recorrido continuó como convencional constituyente bonaerense en 1888, ministro de Hacienda provincial, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y convencional para la reforma de la Constitución Nacional de 1898. Además, volvió a encargarse de la cartera de Hacienda durante la administración de Marcelino Ugarte.

Cómo llegó el nieto de Rosas a la gobernación de Buenos Aires

El acceso de Juan Manuel León Ortiz de Rozas a la gobernación se produjo en un escenario excepcional. José Inocencio Arias, elegido para gobernar entre 1910 y 1914, murió en 1912. Su reemplazante, el vicegobernador Ezequiel de la Serna, también falleció antes de completar el mandato.

La conducción provincial quedó entonces transitoriamente en manos de Eduardo Arana, presidente del Senado bonaerense, quien convocó a elecciones para completar el período. La única fórmula presentada fue la integrada por Ortiz de Rozas y Luis García, representantes del Partido Autonomista Nacional.

Nieto de Rosas
Sepelio del nieto de Rosas Foto: revisionistas

Así, el 2 de julio de 1913, el nieto del Restaurador asumió como gobernador de Buenos Aires. Más de seis décadas después de Caseros, el nombre Juan Manuel Ortiz de Rozas volvía a quedar asociado con la máxima autoridad bonaerense.

Sin embargo, su administración sería extremadamente breve. El mandatario murió de manera imprevista el 1 de septiembre de 1913, cuando tenía 73 años. Había permanecido en el cargo solamente dos meses y fue sucedido por su vicegobernador, Luis García.

HistoriaJuan Manuel de RosasNieto
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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