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Vasco da Gama vs. Santa Fe EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Vasco da Gama y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vasco da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana.
Vasco da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Vasco da Gama y Santa Fe por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estádio Vasco da Gama de Río de Janeiro.

Vasco da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

1´ Córner para Vasco da Gama

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estádio Vasco da Gama, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Vasco da Gama y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.

Formación confirmada de Vasco da Gama

Titulares

  • (1) Léo Jardim
  • (30) Robert Renan
  • (6) Lucas Pitón
  • (2) José Luis Rodríguez
  • (4) Alan Saldivia
  • (88) Cauan Barros
  • (3) Tchê Tchê
  • (28) Adson
  • (18) Marino Hinestroza
  • (83) Ramon Rique
  • (19) Bruno Duarte

Suplentes

  • (13) Daniel Fuzato
  • (43) Lucas Freitas
  • (96) Paulo Henrique
  • (66) Cuiabano
  • (11) Andres Gómez
  • (23) Thiago Mendes
  • (8) Jair
  • (10) Johan Rojas
  • (5) Santiago Sosa
  • (7) David
  • (17) Nuno Moreira
  • (77) Claudio Paul Spinelli

Entrenador: Pedro Emanuel

Formación confirmada de Santa Fe

Titulares

  • (1) Andrés Mosquera
  • (32) Christian Mafla
  • (3) Víctor Moreno
  • (18) Emanuel Olivera
  • (13) Helibelton Palacios
  • (9) Franco Fagúndez
  • (77) Jader Obrian
  • (25) Emerson Rodríguez
  • (7) Jhojan Torres
  • (16) Daniel Torres
  • (11) Hugo Rodallega

Suplentes

  • (12) Weimar Asprilla
  • (31) Juan Espitia
  • (24) Jeison Angulo
  • (4) Mateo Puerta
  • (15) Iván Scarpeta
  • (21) Ewil Murillo
  • (39) Cristhian Portocarrero
  • (6) Kilian Toscano
  • (10) Alexis Zapata
  • (19) Nahuel Bustos
  • (17) Maximiliano Lovera
  • (14) Luis Palacios

Entrenador: Pablo Repetto

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Santa Fe?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Santa Fe en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Vasco da GamaIndependiente Santa FeCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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