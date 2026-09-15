Vasco da Gama vs. Santa Fe EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
1´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estádio Vasco da Gama, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vasco da Gama y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.
Formación confirmada de Vasco da Gama
Titulares
- (1) Léo Jardim
- (30) Robert Renan
- (6) Lucas Pitón
- (2) José Luis Rodríguez
- (4) Alan Saldivia
- (88) Cauan Barros
- (3) Tchê Tchê
- (28) Adson
- (18) Marino Hinestroza
- (83) Ramon Rique
- (19) Bruno Duarte
Suplentes
- (13) Daniel Fuzato
- (43) Lucas Freitas
- (96) Paulo Henrique
- (66) Cuiabano
- (11) Andres Gómez
- (23) Thiago Mendes
- (8) Jair
- (10) Johan Rojas
- (5) Santiago Sosa
- (7) David
- (17) Nuno Moreira
- (77) Claudio Paul Spinelli
Entrenador: Pedro Emanuel
Formación confirmada de Santa Fe
Titulares
- (1) Andrés Mosquera
- (32) Christian Mafla
- (3) Víctor Moreno
- (18) Emanuel Olivera
- (13) Helibelton Palacios
- (9) Franco Fagúndez
- (77) Jader Obrian
- (25) Emerson Rodríguez
- (7) Jhojan Torres
- (16) Daniel Torres
- (11) Hugo Rodallega
Suplentes
- (12) Weimar Asprilla
- (31) Juan Espitia
- (24) Jeison Angulo
- (4) Mateo Puerta
- (15) Iván Scarpeta
- (21) Ewil Murillo
- (39) Cristhian Portocarrero
- (6) Kilian Toscano
- (10) Alexis Zapata
- (19) Nahuel Bustos
- (17) Maximiliano Lovera
- (14) Luis Palacios
Entrenador: Pablo Repetto
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Santa Fe?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Santa Fe en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vasco da Gama vs. Santa Fe:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vasco da Gama y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.