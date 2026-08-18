Atlético Mineiro vs. RB Bragantino: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro vs RB Bragantino por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Atlético Mineiro y RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Atlético Mineiro y RB Bragantino se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.