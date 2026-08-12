RB Bragantino vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy RB Bragantino choca ante Atlético Mineiro, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Cícero de Souza Marques ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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RB Bragantino vs. Atlético Mineiro:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre RB Bragantino y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.