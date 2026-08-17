Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta vs Boca por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 18/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.