Debutó en Boca, jugó en más de 15 clubes y ahora lo enfrentará en la Copa Sudamericana

Marcelo Cañete debutó en Boca y ahora juega en Recoleta de Paraguay. Foto: X @recoleta_club

En medio de cuestionamientos tanto dentro como fuera de la cancha, Boca Juniors eliminó a O’Higgins por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al modesto Recoleta de Paraguay, que tiene entre sus filas a un conocido de la casa: Marcelo Cañete.

El mediocampista de 35 años hizo inferiores en el “Xeneize”, donde debutó en Primera de manera oficial el 8 de agosto de 2010, de la mano de Claudio Borghi, en un encuentro ante Godoy Cruz.

La carrera de Marcelo Cañete, el exjugador de Boca que lo enfrentará por Copa Sudamericana

Marcelo Cañete nació el 16 de abril de 1991 en Villa Lugano y jugó tan solo 7 partidos con la camiseta de Boca, todos en 2010. Luego, fue cedido a préstamo a Universidad Católica, en lo que sería el puntapié inicial para una carrera que contaría con unos 15 clubes.

Tras un año en Chile, pasó al fútbol brasileño, donde jugó en San Pablo, Portuguesa, Náutico, San Bernardo y en el Clube de Regatas Brasil.

Marcelo Cañete también jugó en Wanderers de Chile. Foto: Instagram @wanderersoficial

En 2016, Cañete arribó a Paraguay, donde vistió las camisetas de Libertad, Guaraní, Sportivo Luqueño y Deportivo Capiatá. Tres años después, regresó al fútbol chileno para jugar en Cobresal, Universidad de Chile, Huachipato y Santiago Wanderers.

En 2025 volvió a territorio paraguayo para jugar en Sol de América, mientras que a principios de 2026 firmó con Recoleta, club con el cual, en la actual edición de la Copa Sudamericana, terminó primero en el Grupo D por encima de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

De Boca al Showbol: el otro deporte de Marcelo Cañete

Más allá de su recorrido por el fútbol profesional, Marcelo Cañete también encontró en el Showbol una manera distinta de seguir ligado a la pelota. El mediocampista aprovechó el parate competitivo para mostrarse en esta modalidad de juego rápido, dinámico y de alto ritmo, donde la técnica y la precisión suelen pesar tanto como la resistencia física.

En ese formato, Cañete vistió la camiseta de la Selección Argentina de Showbol y participó nada menos que en el clásico ante Brasil. Aunque el equipo albiceleste cayó por 13 a 12, el ex Boca dejó una buena impresión por su manejo de pelota, su visión de juego y su capacidad para adaptarse a una disciplina con reglas y espacios diferentes al fútbol tradicional. Desde la cuenta oficial del torneo incluso destacaron su conocimiento del fútbol sudamericano y remarcaron que “nunca entra a la cancha a pasear”.

Marcelo Cañete se destacó en el Argentina-Brasil de Showbol. Foto: Instagram @chelocaneteoficial

El dato no pasa inadvertido en la previa del cruce por la Copa Sudamericana. Cañete no solo volverá a estar vinculado al club donde se formó y debutó en Primera, sino que además llega con una actualidad particular: sigue compitiendo profesionalmente, pero también se permite disfrutar de otra versión del juego. El Showbol aparece así como un costado menos conocido de su presente, una faceta que confirma que, a los 35 años, todavía conserva intacta su relación con la pelota y su espíritu competitivo.

Cuándo juega Boca vs Recoleta por la Copa Sudamericana