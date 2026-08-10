Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tomás A. Ducó, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

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