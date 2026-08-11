Tigre vs. MC Torque: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Tigre vs Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Tigre y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Don José Dellagiovanna de Victoria. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Tigre vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 12/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Don José Dellagiovanna, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Tigre y MC Torque se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.