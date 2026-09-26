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Electrolux cierra su histórica fábrica de Rosario y solo venderá productos importados

La multinacional dejará de fabricar electrodomésticos en la Argentina y comenzará a abastecer el mercado con productos importados. La empresa mantendrá las marcas Electrolux y Gafa, aunque crece la preocupación por el futuro de los empleados.

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Electrolux
Electrolux Foto: Wikipedia
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La industria argentina sufrirá un nuevo cambio de peso. Electrolux decidió cerrar su planta de producción ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe, y abandonar la fabricación local de electrodomésticos. A partir de esta medida, la compañía concentrará sus operaciones en la comercialización de artículos provenientes del exterior.

El cese de la actividad fabril se hará efectivo desde este sábado 26 de septiembre. Sin embargo, la determinación no significará la salida de Electrolux del mercado argentino. La empresa continuará vendiendo electrodomésticos bajo sus dos principales marcas: Electrolux y Gafa.

El cierre genera preocupación por el futuro de los trabajadores. En la planta rosarina se desempeñaban cerca de 180 personas y las primeras estimaciones indican que alrededor de 100 empleados podrían quedar desvinculados, aunque la cifra definitiva todavía no fue confirmada oficialmente.

Por qué Electrolux cierra su planta de Rosario

La compañía explicó que la decisión fue adoptada después de una revisión de sus operaciones industriales en la Argentina. El nuevo modelo estará basado en un sistema de abastecimiento global, respaldado por las fábricas que el grupo posee en otros mercados.

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Según señaló la empresa, la transformación busca mejorar la eficiencia, fortalecer la competitividad y garantizar la continuidad del negocio a largo plazo. De esta manera, los electrodomésticos que se vendan en el país dejarán de fabricarse en Rosario y llegarán desde otros centros productivos.

Empresa
Electrolux Foto: REUTERS

El cambio afecta principalmente a las líneas de heladeras, freezers y lavarropas, productos que formaron parte durante años de la actividad industrial del establecimiento santafesino.

La fábrica ya atravesaba un proceso de reducción. Durante 2025, Electrolux había aplicado suspensiones de turnos y posteriormente implementó un programa de retiros voluntarios. En 2026, la compañía avanzó con la discontinuación progresiva de diferentes líneas hasta llegar al cierre definitivo de la producción local.

Qué pasará con los trabajadores afectados

El impacto laboral es uno de los puntos más sensibles de la decisión. Electrolux cuenta con cerca de 300 empleados en todo el país, mientras que aproximadamente 180 pertenecían a la fábrica de Rosario.

Si bien la compañía todavía no informó la cantidad final de desvinculaciones, aseguró que llevará adelante el proceso con responsabilidad, respeto y cumplimiento de la legislación laboral vigente. También anticipó que ofrecerá acompañamiento durante la transición.

Por el momento, no se conocen los detalles de las indemnizaciones, los acuerdos o las alternativas destinadas a los empleados. La incertidumbre también alcanza al futuro del establecimiento, ya que dejará de funcionar como centro de fabricación.

¿Electrolux seguirá vendiendo electrodomésticos en Argentina?

Pese al cierre, Electrolux continuará operando comercialmente en la Argentina. Sus productos seguirán disponibles mediante los canales de venta habituales y las marcas Electrolux y Gafa permanecerán activas.

El nuevo esquema contempla la importación de los artículos desde otras plantas de la red internacional. Además, continuarían funcionando los servicios de garantía oficial, asistencia técnica y provisión de repuestos para los clientes.

Los consumidores podrán seguir comprando heladeras, lavarropas y freezers. La principal diferencia estará en su procedencia: los nuevos electrodomésticos serán importados en lugar de fabricarse en el país.

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