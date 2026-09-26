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Régimen de “zona fría”: el Congreso aprobó la condonación de las deudas de Edenor y Edesur por US$ 750 millones

En tanto, las empresas distribuidoras reclaman hasta US$ 3.000 millones por los congelamientos de tarifas. Ahora ambos reclamos quedan perdonados.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Corte de luz. Foto: Unsplash
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En el marco de la aprobación del proyecto que habilitó la reducción o eliminación de los beneficios en la boleta de gas por “zona fría a un total de 4.100.000 usuarios, el Congreso condonó las deudas multimillonarias entre las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur y el Estado nacional.

Fue por motivo de los más de 20 años de congelamiento e intervención en las tarifas, que empezaron en 2002 y terminaron en 2025, con algunos meses de excepciones en el medio.

Sesión en la Cámara de Senadores
El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

Tras la sesión legislativa, el Estado le perdonará a Edenor y Edesur sus deudas con Cammesa por el equivalente en pesos a unos 450 millones y 300 millones de dólares, respectivamente.

En tanto, las empresas también perdonarán las deudas del Estado por los congelamientos de tarifas, las cuales no están reconocidas formalmente pero se calculan en unos US$ 2.000 millones y US$ 1.200 millones, respectivamente.

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Edesur y Edenor, empresas eléctricas, NA
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Además, Edenor y Edesur se olvidarán de futuros reclamos judiciales contra el Estado.

Una vez que se reglamente la ley, el Estado “determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas que no hayan sido incluidas en los distintos regímenes de regularización de deudas ni renunciados por parte de las referidas distribuidoras, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente contrato de concesión”.

Facturas de Edenor y Edesur
Facturas de Edenor y Edesur

El acuerdo también incluye a distribuidoras provinciales, donde la regulación depende de cada gobernador.

EdesurEdenorDeudaCongresoNP2026
Matias Greisert
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