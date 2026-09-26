El Gobierno analiza aceptar los cambios que introdujo el Senado para aprobar en Diputados la reforma del BCRA

La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

El Gobierno analiza ratificar en Diputados los cambios que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La definición será uno de los temas principales de la mesa política del próximo martes 29 de septiembre.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Desde el Ejecutivo ven difícil conseguir la mayoría necesaria para revertir el cambio en la Cámara Baja.

El cambio que modificó el futuro de la reforma del BCRA

La versión aprobada originalmente por Diputados contemplaba que una eventual remoción de las autoridades monetarias debía atravesar un proceso con participación del Poder Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso. Además, exigía una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para avalar la decisión.

El recinto trata la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Foto: Captura de pantalla Diputados

Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo aceptó modificar ese mecanismo para conseguir el respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas. El nuevo esquema establece que la designación y la remoción de las autoridades del BCRA quedarán bajo la órbita del Senado, con una mayoría absoluta. En términos prácticos, serán necesarios al menos 37 votos para aprobar esas decisiones.

También se dispuso que el presidente y los integrantes del Directorio tengan mandatos de seis años. De esta manera, la duración de los cargos no coincidiría necesariamente con el período presidencial, una característica orientada a otorgar mayor continuidad institucional a la conducción de la entidad monetaria.

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

La modificación alcanzó un respaldo particularmente amplio durante la votación en particular: obtuvo 66 votos a favor y solamente dos en contra. Incluso sectores que rechazaron la reforma en términos generales acompañaron el nuevo mecanismo para las autoridades monetarias.