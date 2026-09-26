Los canteros con flores pasaron de moda: la nueva tendencia en 2026 que necesita menos cuidados

Los canteros con flores pasaron de moda. Foto: Gemini

En 2026, los canteros llenos de flores dejaron de ser la única opción para quienes buscan sumar naturaleza a sus casas. La nueva tendencia que pisa fuerte en patios, balcones y terrazas son los jardines verticales, una alternativa que aprovecha las paredes y espacios antes desaprovechados para crear rincones verdes sin ocupar superficie.

Esta propuesta resulta ideal para quienes cuentan con poco lugar y quieren sumar plantas sin resignar metros cuadrados. Además, permite renovar la decoración y sumar vida a cualquier ambiente, incluso en departamentos o espacios reducidos.

Qué son los jardines verticales y por qué ganaron terreno

Los jardines verticales consisten en estructuras que permiten cultivar plantas hacia arriba, sobre una pared, panel o soporte especialmente diseñado. En vez de distribuir las macetas en el suelo, se aprovecha el espacio vertical y se crea una composición verde que puede adaptarse a cualquier rincón.

Entre sus ventajas, se destaca que no requieren grandes superficies de tierra: las plantas se distribuyen en módulos, macetas verticales, bolsillos de cultivo o estructuras livianas, lo que permite transformar una pared vacía en el punto central del espacio.

La nueva tendencia en 2026 que necesita menos cuidados. Foto: Gemini

Menos mantenimiento y más practicidad

El mantenimiento de un jardín vertical depende de las especies elegidas y del sistema utilizado, pero suele ser más sencillo porque las plantas están concentradas en un solo sector. Para reducir aún más los cuidados, se recomienda optar por especies resistentes y adaptadas a la luz y humedad del lugar.

Es clave revisar el riego, retirar hojas secas y controlar que no haya plagas, pero el trabajo suele ser menor que en los canteros tradicionales.

Cómo sumar un jardín vertical en casa

En balcones: se puede aprovechar una pared libre para colocar módulos verticales.

En patios: transformar una pared vacía en un sector verde y decorativo.

En terrazas: instalar una estructura liviana y elegir plantas que toleren el sol y el viento.

En interiores: crear un pequeño jardín vertical cerca de una ventana con buena luz.

La clave de esta tendencia es aprovechar las paredes en vez de ocupar más superficie del suelo. Con una selección adecuada de plantas y una estructura sencilla, cualquier espacio reducido puede convertirse en un rincón verde y moderno.