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Piñas, empujones y caos: el escandaloso final entre Estudiantes y Rosario Central por la Supercopa Internacional

Rosario Central le ganó 3 a 1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Internacional, pero el cierre quedó marcado por una pelea entre los jugadores. El partido estuvo detenido después del golazo de Julián Fernández en un nuevo capítulo de la rivalidad que nació tras la polémica decisión de AFA de reconocer al Canalla como campeón de la Tabla Anual 2025.

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Hubo piñas y tensión absoluta en el cierre del partido que terminó 3 a 1 a favor del Canalla.
Hubo piñas y tensión absoluta en el cierre del partido que terminó 3 a 1 a favor del Canalla. Foto: Captura de pantalla DSports
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Locura total en el final de la Supercopa Internacional. En el último minuto, Estudiantes fue con todo en busca del descuento y hasta Fernando Muslera fue a cabecear el córner. Central despejó, salió disparado de contra y Julián Fernández marcó un golazo para el 3-1, pero inmediatamente después se desató una pelea entre los jugadores que obligó a frenar el partido, todavía sin el pitazo final de Darío Herrera. El cierre quedó completamente condicionado por los empujones, golpes y corridas entre ambos equipos.

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