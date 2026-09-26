comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Escandalosa final entre Rosario Central y Estudiantes: “La impunidad que manejan para robarte es increíble”

El presidente de Estudiantes de La Plata publicó dos mensajes durante la final de la Supercopa Internacional y luego le recriminó las decisiones arbitrales a Darío Herrera en el final del partido.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El presidente de Estudiantes furioso contra el árbitro Darío Herrera en la final de la Supercopa Internacional donde perdió el Pincha 3 a 1 ante Central.
El presidente de Estudiantes furioso contra el árbitro Darío Herrera en la final de la Supercopa Internacional donde perdió el Pincha 3 a 1 ante Central. Foto: Captura de pantalla ESPN
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Juan Sebastián Verón publicó dos fuertes mensajes en sus redes sociales mientras se disputaba la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El presidente del Pincha cuestionó los incidentes registrados con los hinchas en los accesos y también hizo referencia al penal sancionado a favor del Canalla. En el final del partido, se metió en la cancha para increpar a Darío Herrera por las decisiones arbitrales.

Durante el entretiempo, cuando el partido estaba 1-1, Verón apuntó contra el operativo de seguridad y contra lo ocurrido con los simpatizantes de Estudiantes, muchos de los cuales pudieron ingresar al estadio con el encuentro ya comenzado.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió el dirigente en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje apareció después de los incidentes en los accesos al estadio, donde se registraron corridas y enfrentamientos entre hinchas y efectivos de Infantería. La situación generó demoras en el ingreso de los simpatizantes del equipo platense y fue uno de los focos de tensión durante el comienzo de la final.

Contenido Recomendado

La polémica comparación entre Valverde y Verón 2002 que explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

La polémica comparación entre Valverde y Verón 2002 que explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

El picante posteo con dedicatoria a la AFA de Juan Sebastián Verón tras el triunfo ante Boca

El picante posteo con dedicatoria a la AFA de Juan Sebastián Verón tras el triunfo ante Boca
verón enojado estudiantes central supercopa internacional
El presidente del Pincha fue contundente a la hora de referirse a las decisiones arbitrales. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Verón

El presidente de Estudiantes también cuestionó una de las principales decisiones arbitrales del primer tiempo: Darío Herrera sancionó un penal a favor de Rosario Central contra Enzo Copetti luego de una acción que fue revisada por el VAR. Durante la transmisión del partido, las cámaras habían mostrado a Verón aplaudiendo de manera irónica después de la intervención del VAR y la confirmación de la decisión arbitral.

Más tarde, mientras se disputaba el segundo tiempo, el dirigente volvió a utilizar sus redes sociales para referirse específicamente a esa jugada. “¿No hubo invasión?”, escribió en alusión a la ejecución del penal y a la posibilidad de que algún jugador hubiera ingresado al área antes del remate.

La publicación se produjo mientras Estudiantes y Central disputaban una final que ya estaba atravesada por la tensión en las tribunas y por los cuestionamientos del dirigente platense a la organización y al arbitraje.

Además, hubo una jugada que Herrera desestimó y tiene que ver con una dura infracción de Elías Verón que podría haber sido tarjeta roja por doble amarilla. En el cierre del cotejo, los jugadores de Estudiantes pidieron penal a favor por una mano adentro del área previo al córner que derivó en el contraataque de Central y el 3 a 1 definitivo convertido por Julián Fernández.

El trasfondo de la reacción de Verón

Cabe resaltar que el cruce se dio en un contexto de tensión previa entre Estudiantes y Rosario Central, luego de la decisión de la AFA de reconocer al Canalla como campeón de la Tabla Anual 2025. Aquella resolución generó un fuerte rechazo de la dirigencia del Pincha y derivó en distintos cruces públicos entre Verón y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante la ceremonia posterior a aquella consagración, Estudiantes había protagonizado un episodio durante el tradicional pasillo al campeón al colocarse de espaldas al paso de los futbolistas de Central. El hecho profundizó una disputa que ya había excedido el ámbito deportivo y que volvió a quedar expuesta en la final de la Supercopa Internacional.

Juan Sebastián VerónEstudiantes LPRosario CentralFútbol Argentino
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Piñas, empujones y caos:el escandaloso final entre Estudiantes y Rosario Central por la Supercopa Internacional

    Piñas, empujones y caos: el escandaloso final entre Estudiantes y Rosario Central por la Supercopa Internacional

  2. Franco Colapinto debió abandonar tras chocar a Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán:George Russell se quedó con la carrera

    Franco Colapinto debió abandonar tras chocar a Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán: George Russell se quedó con la carrera

  3. La Selección Argentina Sub 19 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026

    La Selección Argentina Sub 19 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026

  4. Kylian Mbappé rompió el silencio sobre la polémica camiseta de apoyo a Ceuta y fue contundente:qué dijo

    Kylian Mbappé rompió el silencio sobre la polémica camiseta de apoyo a Ceuta y fue contundente: qué dijo

  5. Video:así fue el accidente de Franco Colapinto con Gasly que los dejó afuera del GP de Azerbaiyán

    Video: así fue el accidente de Franco Colapinto con Gasly que los dejó afuera del GP de Azerbaiyán
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei mira tres elecciones clave:qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Milei mira tres elecciones clave: qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento:cuándo será

El Gobierno analiza aceptar los cambios que introdujo el Senado para aprobar en Diputados la reforma del BCRA

Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas:llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

Economía

Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar: se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Pagos con QR:se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Electrolux cierra su histórica fábrica de Rosario y solo venderá productos importados

Régimen de “zona fría”:el Congreso aprobó la condonación de las deudas de Edenor y Edesur por US$ 750 millones

Internacionales

Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Giro geopolítico: un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers

Trump y Xi acuerdan un canal directo entre EEUU y China para enfrentar incidentes con la inteligencia artificial