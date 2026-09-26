Escandalosa final entre Rosario Central y Estudiantes: “La impunidad que manejan para robarte es increíble”

El presidente de Estudiantes furioso contra el árbitro Darío Herrera en la final de la Supercopa Internacional donde perdió el Pincha 3 a 1 ante Central. Foto: Captura de pantalla ESPN

Juan Sebastián Verón publicó dos fuertes mensajes en sus redes sociales mientras se disputaba la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El presidente del Pincha cuestionó los incidentes registrados con los hinchas en los accesos y también hizo referencia al penal sancionado a favor del Canalla. En el final del partido, se metió en la cancha para increpar a Darío Herrera por las decisiones arbitrales.

Durante el entretiempo, cuando el partido estaba 1-1, Verón apuntó contra el operativo de seguridad y contra lo ocurrido con los simpatizantes de Estudiantes, muchos de los cuales pudieron ingresar al estadio con el encuentro ya comenzado.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió el dirigente en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje apareció después de los incidentes en los accesos al estadio, donde se registraron corridas y enfrentamientos entre hinchas y efectivos de Infantería. La situación generó demoras en el ingreso de los simpatizantes del equipo platense y fue uno de los focos de tensión durante el comienzo de la final.

El presidente del Pincha fue contundente a la hora de referirse a las decisiones arbitrales. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Verón

El presidente de Estudiantes también cuestionó una de las principales decisiones arbitrales del primer tiempo: Darío Herrera sancionó un penal a favor de Rosario Central contra Enzo Copetti luego de una acción que fue revisada por el VAR. Durante la transmisión del partido, las cámaras habían mostrado a Verón aplaudiendo de manera irónica después de la intervención del VAR y la confirmación de la decisión arbitral.

Más tarde, mientras se disputaba el segundo tiempo, el dirigente volvió a utilizar sus redes sociales para referirse específicamente a esa jugada. “¿No hubo invasión?”, escribió en alusión a la ejecución del penal y a la posibilidad de que algún jugador hubiera ingresado al área antes del remate.

La publicación se produjo mientras Estudiantes y Central disputaban una final que ya estaba atravesada por la tensión en las tribunas y por los cuestionamientos del dirigente platense a la organización y al arbitraje.

Además, hubo una jugada que Herrera desestimó y tiene que ver con una dura infracción de Elías Verón que podría haber sido tarjeta roja por doble amarilla. En el cierre del cotejo, los jugadores de Estudiantes pidieron penal a favor por una mano adentro del área previo al córner que derivó en el contraataque de Central y el 3 a 1 definitivo convertido por Julián Fernández.

El trasfondo de la reacción de Verón

Cabe resaltar que el cruce se dio en un contexto de tensión previa entre Estudiantes y Rosario Central, luego de la decisión de la AFA de reconocer al Canalla como campeón de la Tabla Anual 2025. Aquella resolución generó un fuerte rechazo de la dirigencia del Pincha y derivó en distintos cruces públicos entre Verón y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante la ceremonia posterior a aquella consagración, Estudiantes había protagonizado un episodio durante el tradicional pasillo al campeón al colocarse de espaldas al paso de los futbolistas de Central. El hecho profundizó una disputa que ya había excedido el ámbito deportivo y que volvió a quedar expuesta en la final de la Supercopa Internacional.