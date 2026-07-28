Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estádio Vasco da Gama, ubicado en Río de Janeiro.
¿Por dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Vasco da Gama y Independiente Medellín se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Maximilaino, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.