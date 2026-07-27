Tigre vs. Nacional: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Tigre vs Nacional por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Tigre y Nacional por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Don José Dellagiovanna de Victoria. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Tigre vs. Nacional, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 28/07/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Don José Dellagiovanna, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Nacional, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Tigre y Nacional se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.