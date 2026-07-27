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Tigre vs. Nacional: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Tigre y Nacional por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Tigre vs Nacional por la Copa Sudamericana 2026.
Tigre vs Nacional por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Tigre y Nacional por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Don José Dellagiovanna de Victoria. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Tigre vs. Nacional, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 28/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Don José Dellagiovanna, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Nacional, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Tigre y Nacional se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Tigre vs. Nacional, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro de Souza, Flávio Luiz, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

TigreNacional de UruguayCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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