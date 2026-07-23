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Boca Juniors 1 - 0 O'Higgins: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Alberto J. Armando.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026.
Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Boca Juniors 1 - 0 O'Higgins.

Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y O'Higgins por Copa Sudamericana 2026.

79´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Omar Carabalí.

93´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Nicolás Garrido.

90´ Cambio en Boca Juniors

Entra Kevin Zenón y sale Sebastián Villa.

81´ Cambio en O'Higgins

Entra Thiago Vecino y sale Arnaldo Castillo.

81´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

80´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

79´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Nicolás Garrido.

79´ Fuera de juego en O'Higgins

Posición adelantada de Arnaldo Castillo.

78´ Cambio en O'Higgins

Entra Nicolás Garrido y sale Alan Robledo.

77´ Cambio en O'Higgins

Entra Martín Maturana y sale Martín Sarrafiore.

77´ Cambio en Boca Juniors

Entra Malcom Braida y sale Dylan Gorosito.

77´ Cambio en Boca Juniors

Entra Alan Velasco y sale Leonel Flores.

76´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

71´ Cambio en O'Higgins

Entra Tomás Avilés y sale Juan Leiva.

74´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Alan Robledo y el remate se va afuera.

74´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Bastián Yáñez.

72´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

71´ Cambio en O'Higgins

Entra Bastián Yáñez y sale Bryan Rabello.

67´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Alan Robledo.

63´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

62´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.

62´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Miguel Brizuela.

62´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

61´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

60´ Tarjeta amarilla para O'Higgins

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Faúndez.

59´ Cambio en Boca Juniors

Entra Santiago Ascacíbar y sale Tomás Aranda.

55´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

53´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

51´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Sarrafiore fue bloqueado por Álvaro Montero.

50´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

50´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

46´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Ayrton Costa.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Alberto J. Armando!

Resumen estadístico del primer tiempo.

0´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

0´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felipe Faúndez fue bloqueado por Ayrton Costa.

0´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Robledo fue bloqueado por Nicolás Figal.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

43´ Gooool de Boca Juniors

Miguel Ángel Merentiel marca para Boca Juniors con asistencia de Leandro Paredes.

42´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Alan Robledo.

41´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

39´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

35´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

35´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.

35´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Juan Leiva.

35´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Miguel Brizuela.

30´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

30´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.

29´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Miguel Brizuela.

27´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Sebastián Villa.

24´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Ayrton Costa.

21´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Francisco González.

21´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Sarrafiore fue bloqueado por Álvaro Montero.

20´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

20´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Arnaldo Castillo y el remate se va afuera.

19´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

17´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Miguel Brizuela.

14´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Luis Pávez y el remate se va afuera.

14´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Francisco González.

13´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco González fue bloqueado por Ayrton Costa.

9´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

9´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Miguel Brizuela.

8´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Ayrton Costa.

7´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

6´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

5´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Francisco González y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

5´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

2´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

0´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco González fue bloqueado por Álvaro Montero.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Boca Juniors y O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Andrés Matonte.

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (32) Ayrton Costa
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (10) Tomás Aranda
  • (18) Milton Delgado
  • (19) Leonel Flores
  • (5) Leandro Paredes
  • (22) Sebastián Villa
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (13) Javier García
  • (27) Malcom Braida
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (11) Ángel Romero
  • (20) Alan Velasco
  • (21) Kevin Zenón
  • (37) Gonzalo Gelini

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Formación confirmada de O'Higgins

Titulares

  • (31) Omar Carabalí
  • (33) Miguel Brizuela
  • (3) Felipe Faúndez
  • (6) Luis Pávez
  • (22) Alan Robledo
  • (24) Francisco González
  • (11) Juan Leiva
  • (7) Martín Sarrafiore
  • (8) Felipe Ogaz
  • (10) Bryan Rabello
  • (9) Arnaldo Castillo

Suplentes

  • (23) Diego Carreño
  • (1) Jorge Peña
  • (20) Leandro Díaz
  • (21) Nicolás Garrido
  • (2) Cristián Morales
  • (27) José Movillo
  • (17) Cristobal Castillo
  • (14) Martín Maturana
  • (26) Rodrigo Godoy
  • (18) Esteban Moreira
  • (32) Thiago Vecino
  • (29) Bastián Yáñez

Entrenador: Lucas Bovaglio

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y O'Higgins?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a O'Higgins en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Boca JuniorsO'HigginsCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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