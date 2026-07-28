comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Video impresionante: una azafata filmó un meteorito desde un avión en pleno vuelo en Rusia

El maravilloso acontecimiento tuvo lugar a 10 mil metros de altitud y fue grabado por la aeromoza Alexandra Spasskaya.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo.
Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un sorprendente evento astronómico fue registrado recientemente cuando un meteorito atravesó el cielo de Rusia. La situación se pudo ver desde un vuelo comercial a 10.000 metros de altitud y fue captado en video por la azafata Alexandra Spasskaya, quien documentó el instante preciso en que la roca espacial ingresó a la atmósfera.

Si bien el resplandor provocado por el meteorito duró tan solo pocos segundos, fue suficiente para maravillar a la tripulación y pasajeros del avión.

El impresionante acontecimiento fue grabado desde una perspectiva única en pleno vuelo y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo.

El evento tuvo lugar durante la etapa de vuelo de crucero, cuando la aeronave se desplazaba en condiciones meteorológicas estables. Fue en ese contexto que el meteorito ingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad, desencadenando una intensa incandescencia producto de la fricción y la ionización del aire.

Contenido Recomendado

Sorpresa en Buenos Aires:un bólido brillante cruzó el cielo durante la noche y se viralizó en las redes sociales

Sorpresa en Buenos Aires: un bólido brillante cruzó el cielo durante la noche y se viralizó en las redes sociales

Lluvias de meteoros en 2026:las fechas clave para ver Perseidas, Gemínidas y otros grandes espectáculos del cielo

Lluvias de meteoros en 2026: las fechas clave para ver Perseidas, Gemínidas y otros grandes espectáculos del cielo

Cabe señalar que este tipo de observaciones, libre de contaminación lumínica y con un horizonte claro, ofrecen una oportunidad excepcional para contemplar fenómenos espaciales.

Una vez que la tripulación tocó tierra firme, la maravillosa experiencia continuó siendo el tema de conversación principal entre los viajeros. Según relataron, el evento combinó sorpresa y fascinación, pero también tranquilidad, ya que el vuelo transcurrió con normalidad.

¿Por qué Rusia es un escenario frecuente de avistamientos de meteoritos?

Debido a su vasta extensión y baja densidad poblacional en ciertas áreas como Siberia y el Lejano Oriente ruso, Rusia se convirtió en un escenario frecuente para el avistamiento de meteoritos y fenómenos astronómicos.

Las rutas aéreas que cruzan estos cielos ofrecen condiciones ideales para registrar asteroides, basura espacial y meteoritos.

La impactante situación tuvo lugar en el cielo de Rusia
Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo. Foto: Captura

Expertos en astronomía señalan que la intensa incandescencia observada es típica de los meteoritos pequeños que, al penetrar la atmósfera a velocidades extremas, se calientan por compresión e ionización, generando el destello característico.

En definitiva, el video compartido en redes sociales no solo despertó el interés público, sino que también reavivó el asombro por los misterios del universo.

¿Qué riesgos representan los meteoritos para los aviones durante el vuelo?

Los meteoritos representan un riesgo extremadamente bajo pero potencialmente grave para los aviones en vuelo. La razón es que la mayoría de los meteoroides —rocas espaciales antes de tocar la Tierra— se desintegran o se vaporizan al entrar en la atmósfera, y solo una parte muy pequeña llega al suelo como meteorito.

La NASA estima que unas 48,5 toneladas de material meteórico caen sobre la Tierra cada día, pero casi todo se quema en la atmósfera.

Entre los principales riesgos para un avión se encuentran:

  • Impacto directo contra la aeronave: el escenario más improbable, pero también el más peligroso. Un fragmento pequeño que impacte a gran velocidad podría dañar el parabrisas, el fuselaje, una toma de aire o incluso un motor.
  • Explosión en el aire o onda expansiva: algunos objetos más grandes no llegan intactos al suelo, pero pueden explotar en la atmósfera en un fenómeno conocido como airburst. En un caso extremo, la onda expansiva podría afectar una aeronave cercana.
  • Daños por fragmentos secundarios: si el meteoroide se fragmenta, pueden producirse múltiples restos que caen a distintas velocidades y trayectorias.
MeteoritoRusiaVideosViral
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Publicidad

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta: las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Tensión diplomática con Brasil:la respuesta del Gobierno tras las críticas de Milei a Lula Da Silva

Economía

Tesla, cada vez más cerca de la Argentina:primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

Tesla, cada vez más cerca de la Argentina: primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

El Banco Central no compró dólares y cortó con la racha después de 135 días acumulando reservas

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Histórica empresa láctea en quiebra podría volver a las góndolas:quiénes compiten por quedarse con sus yogures y postres

Internacionales

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Keiko Fujimori, presidenta de Perú: “Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Publicidad