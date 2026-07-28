Video impresionante: una azafata filmó un meteorito desde un avión en pleno vuelo en Rusia

Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo. Foto: Captura

Un sorprendente evento astronómico fue registrado recientemente cuando un meteorito atravesó el cielo de Rusia. La situación se pudo ver desde un vuelo comercial a 10.000 metros de altitud y fue captado en video por la azafata Alexandra Spasskaya, quien documentó el instante preciso en que la roca espacial ingresó a la atmósfera.

Si bien el resplandor provocado por el meteorito duró tan solo pocos segundos, fue suficiente para maravillar a la tripulación y pasajeros del avión.

El impresionante acontecimiento fue grabado desde una perspectiva única en pleno vuelo y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo.

El evento tuvo lugar durante la etapa de vuelo de crucero, cuando la aeronave se desplazaba en condiciones meteorológicas estables. Fue en ese contexto que el meteorito ingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad, desencadenando una intensa incandescencia producto de la fricción y la ionización del aire.

Cabe señalar que este tipo de observaciones, libre de contaminación lumínica y con un horizonte claro, ofrecen una oportunidad excepcional para contemplar fenómenos espaciales.

Una vez que la tripulación tocó tierra firme, la maravillosa experiencia continuó siendo el tema de conversación principal entre los viajeros. Según relataron, el evento combinó sorpresa y fascinación, pero también tranquilidad, ya que el vuelo transcurrió con normalidad.

¿Por qué Rusia es un escenario frecuente de avistamientos de meteoritos?

Debido a su vasta extensión y baja densidad poblacional en ciertas áreas como Siberia y el Lejano Oriente ruso, Rusia se convirtió en un escenario frecuente para el avistamiento de meteoritos y fenómenos astronómicos.

Las rutas aéreas que cruzan estos cielos ofrecen condiciones ideales para registrar asteroides, basura espacial y meteoritos.

Una azafata grabó el paso de un meteorito en pleno vuelo. Foto: Captura

Expertos en astronomía señalan que la intensa incandescencia observada es típica de los meteoritos pequeños que, al penetrar la atmósfera a velocidades extremas, se calientan por compresión e ionización, generando el destello característico.

En definitiva, el video compartido en redes sociales no solo despertó el interés público, sino que también reavivó el asombro por los misterios del universo.

¿Qué riesgos representan los meteoritos para los aviones durante el vuelo?

Los meteoritos representan un riesgo extremadamente bajo pero potencialmente grave para los aviones en vuelo. La razón es que la mayoría de los meteoroides —rocas espaciales antes de tocar la Tierra— se desintegran o se vaporizan al entrar en la atmósfera, y solo una parte muy pequeña llega al suelo como meteorito.

La NASA estima que unas 48,5 toneladas de material meteórico caen sobre la Tierra cada día, pero casi todo se quema en la atmósfera.

Entre los principales riesgos para un avión se encuentran: