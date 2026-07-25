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Lanús 1 - 0 San Lorenzo: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Ciudad de Lanús.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lanús vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026
Lanús vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Lanús 1 - 0 San Lorenzo.

Lanús vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Lanús y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026.

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Lanús y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026.

94´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eduardo Antonio Salvio fue bloqueado por Orlando David Gill.

94´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eduardo Antonio Salvio fue bloqueado por Orlando David Gill.

93´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Perruzzi.

93´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Nahuel Barrios.

93´ Tiro en el palo de San Lorenzo

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Franco Lorenzón pega en el palo.

93´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Agustín Alejo Ladstatter Villafañe.

89´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sasha Julián Marcich fue bloqueado por Franco Lorenzón.

88´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

88´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Dylan Aquino y el remate se va afuera.

88´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Dylan Aquino.

87´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Orlando David Gill.

87´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Hernán Losada.

86´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Franco Lorenzón y el remate se va afuera.

2´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá minutos adicionales

83´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Diego Agustín Medina.

81´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

81´ Cambio en Lanús

Entra Diego Agustín Medina y sale Felipe Peña Biafore.

81´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Sasha Julián Marcich y el remate se va afuera.

80´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Perruzzi fue bloqueado por Nahuel Hernán Losada.

76´ Cambio en San Lorenzo

Entra Agustín Alejo Ladstatter Villafañe y sale Ezequiel Herrera.

76´ Cambio en San Lorenzo

Entra Matías Hernández y sale Rodrigo Auzmendi.

72´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Nahuel Watson fue bloqueado por Orlando David Gill.

71´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mauricio Cardillo fue bloqueado por Nahuel Hernán Losada.

70´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Peña Biafore.

70´ Cambio en Lanús

Entra Allan Steven Wlk Dure y sale Yoshan Stiven Valois Murillo.

69´ Cambio en Lanús

Entra Franco Nahuel Watson y sale Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

64´ Gooool de Lanús

Yoshan Stiven Valois Murillo marca para Lanús con asistencia de Dylan Aquino.

64´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Franco Lorenzón.

63´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

61´ Cambio en Lanús

Entra Dylan Aquino y sale Lucas Agustín Besozzi.

61´ Cambio en Lanús

Entra Eduardo Antonio Salvio y sale Ramiro Angel Carrera.

58´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

57´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Hernán Losada.

57´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Mauricio Cardillo y el remate se va afuera.

56´ Cambio en San Lorenzo

Entra Cristian Nahuel Barrios y sale Facundo Gulli.

56´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

55´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Sasha Julián Marcich y el remate se va afuera.

49´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

48´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego José María Canale Domínguez.

45´ Cambio en San Lorenzo

Entra Mauricio Cardillo y sale Carlos Manuel Insaurralde Ochart.

45´ Cambio en San Lorenzo

Entra Ignacio Perruzzi y sale Carlos Manuel Insaurralde Ochart.

45´ Cambio en San Lorenzo

Entra Mauricio Cardillo y sale Gonzalo Alassia.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Lanús!

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Lanús! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Lorenzón.

48´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Lucas Agustín Besozzi.

42´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

42´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

38´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramiro Angel Carrera.

37´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

36´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Ramiro Angel Carrera y el remate se va afuera.

34´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Angel Carrera fue bloqueado por Orlando David Gill.

31´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Ramiro Angel Carrera.

30´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

30´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Agustín Besozzi fue bloqueado por Orlando David Gill.

29´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

29´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Felipe Peña Biafore y el remate se va afuera.

29´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

26´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

26´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Yoshan Stiven Valois Murillo y el remate se va afuera.

21´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Ricardo Cuello fue bloqueado por Nahuel Hernán Losada.

20´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Hernán Losada.

20´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Rodrigo Auzmendi y el remate se va afuera.

18´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ezequiel Herrera.

16´ Tiro en el palo de San Lorenzo

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Alexis Ricardo Cuello pega en el palo.

15´ Tiro en el palo de San Lorenzo

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Alexis Ricardo Cuello pega en el palo.

14´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Gulli fue bloqueado por Nahuel Hernán Losada.

14´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

12´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

10´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Angel Carrera fue bloqueado por Orlando David Gill.

10´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Angel Carrera fue bloqueado por Orlando David Gill.

10´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

9´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Ignacio Sepúlveda Méndez fue bloqueado por Orlando David Gill.

5´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Nicolás Martín Tripichio y el remate se va afuera.

2´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando David Gill.

2´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Ramiro Angel Carrera y el remate se va afuera.

2´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Matías Ignacio Sepúlveda Méndez.

0´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Yoshan Stiven Valois Murillo fue bloqueado por Orlando David Gill.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Lanús y San Lorenzo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

C. A. LanúsSan LorenzoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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