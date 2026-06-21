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Boom del courier: las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

En los primeros cinco meses de 2026, las importaciones vía courier sumaron US$518 millones, lo que implica un incremento del 113,2% interanual. El crecimiento se da en un contexto de mayor digitalización del consumo y acceso a plataformas internacionales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina.
Las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina. Foto: Freepik.
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Las importaciones realizadas por particulares argentinos a través del sistema courier continúan en expansión y registraron un nuevo salto interanual en mayo. Según un informe de la consultora Analytica, basado en datos del INDEC, las compras al exterior crecieron 84,4% respecto al mismo mes del año pasado, consolidando una tendencia de fuerte dinamismo en este segmento.

Durante el quinto mes del año, el gasto totalizó US$115 millones, apenas US$3 millones por debajo del récord alcanzado en abril, lo que confirma el sostenido nivel de actividad. Desde Analytica destacaron que esta cifra representa el mayor registro histórico para un mes de mayo en dólares constantes, y se ubica apenas por debajo del máximo mensual de US$118 millones observado el mes previo.

Récord de importaciones puerta a puerta en lo que va del año

El desempeño acumulado también refleja la intensidad del fenómeno. En los primeros cinco meses de 2026, las importaciones vía courier sumaron US$518 millones, lo que implica un incremento del 113,2% interanual.

Servicio courier, envio puerta a puerta. Foto Freepik
Las importaciones realizadas por particulares argentinos a través del sistema courier continúan en expansión. Foto: Freepik

Este volumen ya supera la mitad del total registrado en todo 2025, cuando las compras alcanzaron US$894 millones, evidenciando una aceleración significativa en la demanda de bienes del exterior por parte de consumidores argentinos.

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El auge del courier y su peso creciente en la economía

El crecimiento del sistema puerta a puerta se da en un contexto de mayor digitalización del consumo y acceso a plataformas internacionales. Aunque su participación en el total de importaciones todavía es reducida, su peso relativo viene aumentando.

Según Analytica, al analizar los datos a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur, el courier se consolida como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada, un rubro históricamente clave.

Las compras al exterior crecieron 84,4% respecto al mismo mes del año pasado, consolidando una tendencia. Foto: Unsplash.

Este cambio refleja una transformación en los hábitos de consumo: productos de tecnología, indumentaria y artículos personales del exterior ganan terreno, impulsados por precios competitivos y mayor facilidad de compra.

Regulación vigente: límites y condiciones del sistema

En paralelo al crecimiento del sector, también se registraron cambios regulatorios. Desde comienzos de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el peso máximo permitido por envío o pieza postal es de 50 kilogramos dentro del régimen courier.

La medida amplía el tipo de productos que pueden adquirirse mediante esta modalidad sin necesidad de recurrir a procesos de importación más complejos, lo que contribuye a sostener la expansión del sistema.

La ARCA estableció que el peso máximo permitido por envío o pieza postal es de 50 kilogramos. Foto: Freepik.

De cara a los próximos meses, el comportamiento del courier estará condicionado por variables como el tipo de cambio, la evolución del consumo y posibles cambios en la normativa. Sin embargo, los datos actuales indican que seguirá consolidándose como un canal clave dentro del mapa de importaciones y consumo en la Argentina.

Los requisitos para las compras al exterior por courier

  • Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.
  • El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.
  • El valor máximo para cada envío es de US$3.000.
  • Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.
  • Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.
  • No hay tope de envíos por courier.
Compras en el exteriorImportacionesINDEC
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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